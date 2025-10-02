El hurto sigue siendo una preocupación en Medellín: autoridades fortalecen operativos

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Nacional, adelantó un operativo de control y seguridad en los barrios Laureles-Estadio y La América, con el objetivo de reducir los índices de hurto y fortalecer la convivencia ciudadana.

Durante la intervención, las autoridades realizaron más de 400 registros a personas y 383 verificaciones a motocicletas, acciones que derivaron en la imposición de 16 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 41 por infracciones de tránsito. Además, fueron incautadas 32 armas blancas, inmovilizadas 31 motocicletas y se ordenó la suspensión temporal de un establecimiento abierto al público por incumplir la normativa vigente.

Capturados dos hombres con arma de fuego

Como parte de las acciones operativas, la Policía capturó en flagrancia a dos hombres de 22 y 24 años por el delito de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego.

Estos hombres fueron interceptados en la calle 42 con carrera 65 con un arma de fuego y la motocicleta en la que se movilizaban.

Detenidos por hurto a pasajeros en bus de servicio público

En otro hecho, gracias a la denuncia ciudadana, las autoridades lograron la captura de una mujer de 54 años y un hombre de 47, señalados de cometer un hurto a pasajeros en un bus de servicio público que cubría la ruta San Javier–Centro. Los presuntos delincuentes fueron interceptados con cuatro celulares hurtados y puestos a disposición de la justicia.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que continúe denunciando cualquier actividad delictiva y contribuyendo así a la construcción de entornos más seguros.