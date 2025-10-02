El hurto sigue siendo una preocupación en Medellín: autoridades fortalecen operativos
En intervenciones recientes fueron capturadas cuatro personas por porte ilegal de armas y hurto a pasajeros.
Medellín, Antioquia
La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Nacional, adelantó un operativo de control y seguridad en los barrios Laureles-Estadio y La América, con el objetivo de reducir los índices de hurto y fortalecer la convivencia ciudadana.
Durante la intervención, las autoridades realizaron más de 400 registros a personas y 383 verificaciones a motocicletas, acciones que derivaron en la imposición de 16 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 41 por infracciones de tránsito. Además, fueron incautadas 32 armas blancas, inmovilizadas 31 motocicletas y se ordenó la suspensión temporal de un establecimiento abierto al público por incumplir la normativa vigente.
Lea también:
Capturados dos hombres con arma de fuego
Como parte de las acciones operativas, la Policía capturó en flagrancia a dos hombres de 22 y 24 años por el delito de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego.
Estos hombres fueron interceptados en la calle 42 con carrera 65 con un arma de fuego y la motocicleta en la que se movilizaban.
Detenidos por hurto a pasajeros en bus de servicio público
En otro hecho, gracias a la denuncia ciudadana, las autoridades lograron la captura de una mujer de 54 años y un hombre de 47, señalados de cometer un hurto a pasajeros en un bus de servicio público que cubría la ruta San Javier–Centro. Los presuntos delincuentes fueron interceptados con cuatro celulares hurtados y puestos a disposición de la justicia.
Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que continúe denunciando cualquier actividad delictiva y contribuyendo así a la construcción de entornos más seguros.