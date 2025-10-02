El consumo moderado de café y los beneficios para la salud del corazón, hablan expertos

Armenia

En el día internacional del Café en el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos de la relación del consumo moderado de café con la salud del corazón.

Hablamos con el doctor Giovanni de La Cruz, jefe del Servicio de Medicina Cardiovascular de la Clínica del Country y Clínica La Colina confirma que el consumo moderado de café es un hábito beneficioso para la salud cardiovascular de los colombianos.

Estados dos clínicas vienen trabajando en el mensaje “Escuchar tu corazón es llenarlo de vida” donde a través de investigaciones publicadas en prestigiosas revistas científicas indican que, consumido de manera adecuada, el café no solo es seguro para la mayoría de las personas, sino que podría jugar un rol protector contra diversas afecciones cardiovasculares.

Efectos positivos

Los efectos positivos del café en el sistema cardiovascular no se atribuyen únicamente a la cafeína. Esta bebida es una compleja mezcla de más de mil compuestos bioactivos, incluyendo una gran cantidad de antioxidantes y polifenoles, como el ácido clorogénico. Estos componentes han demostrado tener propiedades antiinflamatorias y de mejora de la función endotelial (la salud de las paredes de los vasos sanguíneos), factores clave en la prevención de enfermedades del corazón.

Mensaje

Nosotros como médicos apoyamos el consumo del café siempre y cuando no sea en una forma excesiva para que estos beneficios que tengamos los podamos aprovechar al máximo

Recomendación del tipo de café

Primero que todo lo que recomendamos es que el café sea de un tostado medio, de una semilla arábica. Lo ideal es que el café se consuma recién hecho para obtener esas mayores propiedades y que no se consuma con ningún aditamento, o sea, azúcar, cremas porque el café empieza a perder sus propiedades y puede conllevar a otras patologías.

El doctor Giovanni de La Cruz, jefe del Servicio de Medicina Cardiovascular de la Clínica del Country y Clínica La Colina indicó “Lo que recomendamos es que se tomen de dos a cuatro tazas de café, si lo queremos poner en medidas, no se debe exceder los 400 gramos de café para hacer una aclaración, una taza de café en promedio tiene de entre 80 a 120 gramos de café, lo ideal es no exceder las cuatro o cinco tazas de café en el día y preferiblemente que se tome desde las primeras horas de la mañana, a la hora que te levantas 5 o 6 de la mañana y no exceder por arriba de las 4 de la tarde.

Todo depende también de nuestro ciclo circadiano.

Si nosotros somos una persona de un ciclo normal, o sea, que nos levantamos en las primeras horas de la mañana, trabajamos en el día y dormimos en las noches, pero lo recomendable es tomar el café en las horas que te decía. Desde las 5 de la mañana a las 4 de la tarde.

¿Por qué no después de las 4 de la tarde?

Porque esto te puede producir insomnio, generar depresión, pero eso depende mucho de cada persona. Hay personas que toman café crónicamente y están muy sensibilizados a la cafeína y pueden tomarse un café a las 7 de la noche y esto no les produce nada.

Entonces, también hay que verlo de forma individual, otras personas que trabajan en las noches y duermen en el día, pues nos cambia nuestro ciclo circadiano y podemos tomar café para mantenernos activos y tener una capacidad cognitiva y alerta para responder en nuestros trabajos nocturnos

Beneficios

Los beneficios del café son innumerables, voy a darte como los más que nos interesan sobre todo en mi especialidad que es la cardiología, entonces en el sistema cardiovascular puede ayudarnos a tener más actividad a prepararnos a que ese corazón funcione demasiado bien.

¿Qué quiere decir esto?

En palabras médicas, aumenta el cronotropismo, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, tu corazón va a estar más preparado para la actividad física, aumenta la mejoría en la contractilidad. Una cosa es que lata más rápido y con una fuerza no adecuada.

El doctor Giovanni de La Cruz, jefe del Servicio de Medicina Cardiovascular de la Clínica del Country y Clínica La Colina El café lo que te permite es que late más rápido y mejora esa contractibilidad del corazón, que es una propiedad muy buena, sobre el sistema nervioso central, que es el cerebro, lo que hace es ponernos alerta, nos mejora la concentración, mejora el tiempo de reacción, disminuye esa sensación de fatiga porque el café, dentro de sus propiedades libera unas sustancias que son muy benéficas para el cuerpo usadas en la medida que las necesitamos, que son la dopamina y la noradrenalina.

Tiene otros efectos sobre el metabolismo, sobre todo en el sistema endocrinológico. es que aumenta la lipolisis, ¿qué quiere decir esto? Que, al ayudar a liberar ácidos grasos, nos disminuye los niveles de colesterol del malo, los triglicéridos y también disminuye el riesgo de producirse prediabetes o diabetes mellitus.

Sobre el sistema digestivo tiene unos efectos es que estimula la secreción gástrica y puede ayudar al peristaltismo intestinal, entonces en las personas estreñidas puede tener un efecto benéfico.

Sobre el riñón aumenta la diuresis, entonces en las personas que tienden a retener líquidos va a mejorar esta retención de líquidos y en el hígado y el sistema gastrointestinal ha demostrado que las personas que consumen café tienen menos riesgo de ácido graso y menos riesgo de ciertos cánceres hepáticos.

Además, es crucial que los pacientes con condiciones preexistentes, como hipertensión no controlada, arritmias complejas o sensibilidad a la cafeína, consulten siempre a su médico. No se trata de una ‘receta’ universal, sino de integrar un hábito placentero dentro de un estilo de vida saludable y personalizado".