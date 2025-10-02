Camilo Cándido revela relación en la interna con Javier Gandolfi: “La energía ya no era buena”

Atlético Nacional ha venido sumando resultados positivos de la mano de Diego Arias, con quien incluso rompió una racha negativa de ocho años sin vencer a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El equipo antioqueño, en cuartos de final de la Copa Colombia, también ha enderezado su camino en la Liga, donde se encuentra al interior de los ocho mejores y en la parte alta de la tabla con 23 puntos.

En la más reciente rueda de prensa, el uruguayo Camilo Cándido se refirió a la partida del técnico argentino Javier Gandolfi, asegurando que su partida era necesaria, puesto que al interior del grupo existía una energía “no tan positiva”, debido a los resultados recientes.

¿Qué dijo Cándido sobre Gandolfi?

“Pienso que todos los cambios son para mejorar. No te voy a decir que no veníamos haciendo un buen trabajo con Javier (Gandolfi), la decisión fue tomada por las personas que tenían que tomarla, trabajábamos de buena manera, pero con los resultados negativos que venían siendo, la burbuja acá adentro no era tan positiva. Ya la energía tampoco era buena, quizás el cambio hizo que cambiara energía, que cambiara esa burbuja para el lado nuestro”, señaló Cándido.

El lateral uruguayo añadió: “Hicimos un autoanálisis nosotros mismos, porque sabíamos que cambiar muchas cosas y poner de lo nuestro. No era que esté Diego (Arias) acá o venga quien venga iba a cambiar, somos nosotros los que jugamos y decidimos dentro de la cancha, y tomamos buenas o malas decisiones”.

Finalmente, concluyó: “No porque esté un técnico parado de la línea para fuera la energía va a ser mala o buena, los resultados llevaron a eso, eso se empieza a contagiar. Quizás se entendió mal que hubo un cambio y era todo mal acá adentro, pero no era así”.

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

Atlético Nacional estará visitando este domingo a Boyacá Chicó, en juego por la fecha 14 de la Liga colombiana. El partido en el estadio La Independencia de Tunja dará inicio a las 7:30PM.