Aldo Leao Ramírez fue contundente y postuló al que debe ser el técnico de Atlético Nacional

Aldo Leao Ramírez es una voz autorizada de Atlético Nacional. Histórico por su trayectoria en la institución y títulos logrados como las 3 ligas, una copa y la Recopa Sudamericana en 2017, brindó su opinión sobre la actualidad de club, pues marcha bien bajo el mando de Diego Arias, interino tras la salida de Javier Gandolfi, pero sigue habiendo dudas sobre si contratar a uno en propiedad.

En diálogo con El VBar Caracol, Aldeo Leao, quien manifestó estar muy cercano al proyecto de la escuela de fútbol que tiene Camilo Zuñiga, aseguró que debe ser Arias el que quede como el técnico del cuadro Verdolaga.

“Me parece bien, estoy de acuerdo. En Nacional pasa algo, tiene los jugadores para ganar los partidos, para sacar resultados. Diego ha hecho un trabajo muy interesante, muy positivo en divisiones inferiores y por algo le dan la posibilidad de dirigir el profesional. El tema va por el manejo del grupo y es muy importante en equipos con tanta jerarquía, con hambre, tiene que saber manejar el grupo”, indicó.

Por su parte, respaldó su opinión en el hecho de que Diego Arias viene siendo el encargado de las divisiones menores, por lo que puede haber una continuidad con futbolistas jóvenes que lleguen al equipo profesional.

“Por qué no darle la oportunidad a un entrenador joven, que viene de inferiores, quizá muchos que están en Nacional los pudo tener en sus categorías, darle trabajo y darle continuidad, que puede seguir ese proceso ¿por qué cortarlo? Nacional está dentro de los ocho, se está armando un buen entorno y él viene de las divisiones inferiores, también tiene su sueño y la ilusión en algún momento ser el primero, si está dando resultados, ¿por qué no apoyarlo?“, añadió.

Finalmente, resaltó que con Gandolfi Nacional no jugaba bien, a diferencia de la dirección de Efraín Juárez.

“Nacional no jugaba bien. Nacional gana partidos por los jugadores que tiene, porque son jugadores desequilibrantes, marcan goles que hacen ganar partidos, pero a como jugaba Nacional en la era de mexicano, a Gandolfi, era una diferencia futbolísticamente”, concluyó.