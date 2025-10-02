Bogotá alerta por segundo pico respiratorio: UCI superan el 80 % y piden reforzar prevención

Mala calidad del aire en Bogotá durante el primer pico respiratorio del año 2025. Foto: Getty Images/Caracol Radio.

La Secretaría Distrital de Salud advirtió que Bogotá entra en el segundo pico respiratorio del año y pidió a las instituciones hospitalarias mantenerse preparadas. La subsecretaria de Servicios de Salud, Linda Ariza Romero, aseguró que la ciudad cuenta con mejores condiciones, pero que la prevención sigue siendo fundamental.

“Estas cifras son el reflejo de un trabajo conjunto con las IPS para garantizar que más personas reciban atención oportuna, cercana y con calidad. No obstante, a partir de octubre se iniciará el segundo pico respiratorio del año. Por eso es fundamental que las instituciones de salud y sus equipos estén preparados para responder con eficiencia y articulación”, afirmó Ariza.

UCI en alerta, pero con mejor capacidad

El informe presentado muestra que Bogotá avanza en aliviar la presión sobre la red hospitalaria:

UCI pediátrica: 81,1 % de ocupación.

UCI neonatal: 81,8 % de ocupación.

UCI para adultos: 85,4 % de ocupación.

Además, 1.034 pacientes reciben atención domiciliaria, una estrategia que permite descongestionar los hospitales y garantizar cuidados seguros en casa.

Llamado a la ciudadanía

La Secretaría recordó que la salud es una tarea compartida y reiteró varias recomendaciones para prevenir complicaciones:

Lavarse las manos con frecuencia.

Cubrirse al toser o estornudar.

Usar tapabocas en caso de síntomas respiratorios.

Ventilar los espacios cerrados.

Completar los esquemas de vacunación en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Acudir a la atención primaria o líneas de orientación antes de ir a urgencias, salvo en emergencias.

Mantener hábitos de vida saludables con buena alimentación, hidratación y descanso.

“La salud es una tarea compartida. Con prevención y responsabilidad ciudadana podemos superar los retos del segundo pico y garantizar que el sistema esté disponible para quienes más lo necesitan”, concluyó la subsecretaria Ariza.