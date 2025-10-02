Foro de salud mental en entornos laborales: advierten importancia de construir una guía en Colombia

En el marco del mes de la salud metal, se llevó a cabo el foro: salud mental en entornos laborales, en el que expertos nacionales e internacionales, compartieron avances para que los espacios de trabajo sean más saludables y seguros.

El evento liderado por la represetante a la Cámara Olga Lucía Velázquez, la congresista se refirió al impacto que tienen varios trastornos en la salud mental de los colombianos.

“Los trastornos en la salud mental se han incrementado más de 1.000% entre el 2014 y el 2025, es decir, estamos en una situación muy dura en el entorno laboral y a veces no somos conscientes de estos trastornos como ansiedad, como depresión, la angustia y además el estrés postraumático”, destacó la representante.

Señala que las hay relaciones de poder y formas de liderazgo donde se puede convivir, coexistir sin que afecte la salud mental, sin embargo la sobrecarga de trabajo, angustias de las personas cuando no hay claridad en los roles y la falta de comunicación efectiva, pueden poner en riesgo la salud mental de los trabajadores.

Es por eso que en el mes de la salud mental, se busca construir entre todos los actores del país, una guía orientadora que permita tener un ambiente laboral sano y mayor bienestar para los trabajadores.

Enre tanto, el director de la Unión de IPS, Jorge Toro, alertó que los profesionales del sector de la salud están en el tercer lugar con mayores índices de trastornos de salud mental, y para ello plantea una propuesta.

“Es que entremos rápidamente a hacer procesos de inspección, vigilancia y control a todos los sectores, que entre Administradoras de Riesgos Laborales y IPS, hagamos una alianza estratégica para trabajar por la salud mental de los colaboradores del sector salud. Esto es conjunto, Administradoras de Riesgos Laborales como gerentes y jefes de talento humano del sector salud”, dijo el director de IPS.