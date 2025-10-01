MinSalud niega desabastecimiento generalizado de medicamentos pero persiste problema de distribución

El Ministerio de Salud aclaró que no hay desabastecimiento general de medicamentos, esto luego de la alerta realizada por la Corte Constitucional sobre la falta de acceso a farmacos, sin embargo, resaltó que aún hay dificultades en materia de distribución.

Ante esta situación, asegura que adelanta diversas acciones junto a la industria farmacéutica y otros actores del sistema para superar esta problemática.

Entre ellas, la compra centralizada para enfermedades huérfanas, la distribución de 819.346 frascos de dolutegravir para el VIH; el apoyo a proyectos de desarrollo de medicamentos estratégicos; el impulso a la producción nacional de biológicos contra el cáncer; la emisión de la Resolución 1809 de 2025 para reforzar la vigilancia farmacéutica y la creación de un tablero de consulta pública con información actualizada, a agosto de 2025, sobre los reportes de EPS y gestores farmacéuticos.

“Aunque persisten retos administrativos y financieros que pueden afectar la entrega, no existe una crisis generalizada de desabastecimiento en el país. Este Ministerio seguirá implementando las medidas necesarias para garantizar que cada paciente reciba sus tratamientos de manera completa y oportuna”, indica el documento del ministerio.

A su vez, han priorizado los trámites de medicamentos en desabastecimiento o en riesgo de estarlo, por medio de diferentes acciones, como visitas de planta, autorizaciones de importación y cambios de fabricantes para garantizar su disponibilidad.

Por otro lado, señalan que la agencia regulatoria, aclaró, que la entrega final de los medicamentos, depende de decisiones comerciales de fabricantes e importadores, por lo que no todos los trámites aseguran su disponibilidad en el mercado.