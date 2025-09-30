Boyacá, mejor destino regional de Sudamérica: un impulso para el turismo y la economía

Boyacá se impuso en la categoría frente a destinos de alto nivel como La Araucanía (Chile), Canelones (Uruguay), Mendoza (Argentina) y Minas Gerais (Brasil). / Sebastian Delgado C.

Boyacá

Boyacá fue distinguido como Mejor Destino Regional de Sudamérica durante una gala internacional de turismo realizada en Cancún, en la que se reconoció lo más destacado de la industria en el continente. El galardón fue recibido por la secretaria de Turismo del departamento, Ana María Rojas, quien celebró el logro en nombre de los boyacenses.

“Estamos muy felices con este reconocimiento que recibió Boyacá. Es el resultado de un trabajo duro en la región. Fue un honor representar al departamento en la ceremonia, donde únicamente lo mejor del turismo fue premiado en una gala muy especial y significativa para nosotros”, manifestó Rojas.

Boyacá se impuso en la categoría frente a destinos de alto nivel como La Araucanía (Chile), Canelones (Uruguay), Mendoza (Argentina) y Minas Gerais (Brasil). Para la secretaria, el premio refleja la diversidad de la oferta turística del departamento: “Es difícil encontrar en un solo territorio tanta variedad. Tenemos turismo de salud y bienestar, como lo mostramos en Paipa con nuestras aguas termales; contamos con siete pisos térmicos, turismo religioso, turismo de aventura y deportes extremos. Esa diversificación es lo que nos hizo merecedores de este premio”.

El reconocimiento no solo representa un orgullo simbólico, sino que también abre nuevas oportunidades para fortalecer el sector turístico y dinamizar la economía local. Según Marta Lucía Corredor, directora de Cotelco Boyacá, la distinción tendrá un impacto directo en la llegada de más visitantes nacionales e internacionales.

“Este premio le da visibilidad al departamento en todo el mundo. Los expertos y turistas que participaron en la votación reconocieron la calidad y el compromiso de Boyacá con sus visitantes. Esto, sin duda, se reflejará en una mayor ocupación hotelera y en el fortalecimiento del turismo formal”, señaló Corredor.

La dirigente explicó que el galardón coincide con la semana de receso escolar y las temporadas de fin de año, lo que favorecerá la demanda en destinos consolidados como Villa de Leyva y Paipa, y permitirá potenciar zonas emergentes como el Valle de Tenza, Ráquira, Moniquirá y la provincia de Valderrama.

“El turista actual busca experiencias auténticas, y Boyacá está trabajando para ofrecérselas. La diversidad del departamento, con sus 123 municipios, permitirá que más familias, empresarios y comunidades se beneficien de este logro. Es un reconocimiento que trae desarrollo económico, generación de empleo y posicionamiento internacional”, agregó.

Desde el sector hotelero se invitó a los viajeros a optar por establecimientos formales y certificados, como hoteles y glampings, que cumplen con los estándares de calidad y la reglamentación vigente.