Mujeres víctimas de trata temen denunciar por presión de grupos armados en Cúcuta

Cúcuta.

Defensores de derechos humanos encendieron las alarmas al advertir que las mujeres víctimas de explotación sexual y trata de personas en Cúcuta y su área metropolitana temen denunciar ante las autoridades por la presión ejercida por grupos armados.

Mitchell Pacheco, psicóloga de la corporación Mujer, Denuncia y Muévete, explicó que esta situación se agrava en zonas críticas como el centro de Cúcuta y el sector de La Parada, en Villa del Rosario, donde la presencia de actores armados ilegales restringe la libertad de las víctimas.

“Es bastante complejo porque justamente el entorno de la trata está siendo acarreado por los grupos al margen de la ley, está inmerso en un conflicto interno que limita ampliamente el actuar de las mujeres y las coacciona a no salir de esos entornos. Es importante ofrecer espacios de confianza que las motiven a denunciar, sin temor a un riesgo inminente para su vida o la de sus familiares”, señaló Pacheco.

La experta subrayó la urgencia de un acercamiento más empático y sensible por parte de las instituciones, que permita salvaguardar la integridad de las víctimas en una región donde la frontera, los pasos irregulares y las invasiones son escenarios aprovechados por los grupos ilegales para ejercer control.