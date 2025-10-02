Cae red transnacional de trata de personas: 20 capturados en Colombia y Albania, más de 60 víctimas
En una operación conjunta entre la Dijín de la Policía e Interpol, con apoyo de las autoridades de Albania, fueron capturados 20 integrantes de una red internacional de trata de personas. Trece de ellos en Colombia y siete en Europa.
La organización tenía más de 60 víctimas en Medellín y Cali, que serían explotadas sexualmente en países como Albania, Montenegro, Malta, Croacia y Kosovo.
Noticia en desarrollo....