Cae red transnacional de trata de personas: 20 capturados en Colombia y Albania, más de 60 víctimas

En una operación conjunta entre la Dijín de la Policía e Interpol, con apoyo de las autoridades de Albania, fueron capturados 20 integrantes de una red internacional de trata de personas. Trece de ellos en Colombia y siete en Europa.

Oficiales de la Interpol escoltando extraditados a Estados Unidos. FOTO: Stringer/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Oficiales de la Interpol escoltando extraditados a Estados Unidos. FOTO: Stringer/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Paola Poveda

La organización tenía más de 60 víctimas en Medellín y Cali, que serían explotadas sexualmente en países como Albania, Montenegro, Malta, Croacia y Kosovo.

Noticia en desarrollo....

