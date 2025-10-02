Cárcel para hombre que golpeó a mujer en el corredor de carga

Franklin Jiménez Blanco es el hombre que se hizo conocido el mes pasado tras ser grabado agrediendo brutalmente a su pareja en pleno corredor de carga de Cartagena.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramuros, señalado de agredir brutalmente a su pareja sentimental.

La decisión responde a la gravedad de los hechos, registrados en video y difundidos ampliamente en redes sociales, donde se observa al hombre golpeando a la mujer en plena vía pública.

La Fiscalía había solicitado esta medida al considerar que Jiménez Blanco representa un riesgo para la víctima y la comunidad. Con esta determinación, permanecerá privado de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El hecho, generó rechazo ciudadano y una rápida reacción institucional. El secretario del Interior, Bruno Hernández, lo denunció formalmente por homicidio en grado de tentativa, denuncia que también interpuso la propia víctima.