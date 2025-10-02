Cárcel para hombre que golpeó a mujer en el corredor de carga
Un juez de Cartagena le dictó medida de aseguramiento intramuros contra Franklin Jiménez Blanco
Franklin Jiménez Blanco es el hombre que se hizo conocido el mes pasado tras ser grabado agrediendo brutalmente a su pareja en pleno corredor de carga de Cartagena.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramuros, señalado de agredir brutalmente a su pareja sentimental.
La decisión responde a la gravedad de los hechos, registrados en video y difundidos ampliamente en redes sociales, donde se observa al hombre golpeando a la mujer en plena vía pública.
La Fiscalía había solicitado esta medida al considerar que Jiménez Blanco representa un riesgo para la víctima y la comunidad. Con esta determinación, permanecerá privado de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
El hecho, generó rechazo ciudadano y una rápida reacción institucional. El secretario del Interior, Bruno Hernández, lo denunció formalmente por homicidio en grado de tentativa, denuncia que también interpuso la propia víctima.