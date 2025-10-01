Personería investiga a cuatro exsecretarios de Quintero por presunta financiación de campañas

Medellín, Antioquia

La Personería Distrital de Medellín abrió investigación disciplinaria contra cuatro exfuncionarios de la Alcaldía Distrital de Medellín, por su presunta participación en la financiación directa o indirecta de campañas políticas, durante la pasada administración.

Los implicados son Ana María Valle Villegas, exsecretaria de las Mujeres; Jennifer Andree Uribe Montoya, exsecretaria de Salud; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación; y Juan Pablo Ramírez Álvarez, exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.

Presuntos aportes a la corporación “El futuro se parece a nosotros”

Según el proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, los tres primeros exfuncionarios mencionados habrían realizado aportes económicos a la corporación “El futuro se parece a nosotros”, organización que habría sido utilizada como vehículo para apoyar campañas políticas, lo que podría constituir una falta disciplinaria, según la normatividad vigente en materia de participación en política por parte de servidores públicos.

Posible recaudo de dineros para campañas

En el caso del exsecretario Juan Pablo Ramírez Álvarez, la Personería encontró indicios de posible recaudación de fondos destinados también a campañas políticas, lo que ha motivado su inclusión en el proceso disciplinario.

La entidad señaló que los elementos recopilados hasta ahora permiten inferir razonablemente la existencia de conductas sancionables, por lo que los hechos serán investigados a fondo para establecer posibles responsabilidades individuales.

Es de recordar, que en primera instancia, Juan Pablo Ramírez, hoy en el gobierno nacional, fue inhabilitado por la Procuraduría, por 12 años, por exigir dinero a funcionarios, para la campaña del 2022.