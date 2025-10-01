Corantioquia suspende obras en predio Las Brisas, propiedad de la familia de Luis Pérez

Medellín, Antioquia

Corantioquia, la autoridad ambiental regional, impuso una medida preventiva en flagrancia de suspensión de obras en el predio Las Brisas, en el municipio de Medellín, por la construcción no autorizada de edificaciones tipo glamping sobre una zona forestal protectora de una fuente hídrica.

La información fue confirmada por la oficina de Control Urbanístico, que realiza seguimiento técnico al proyecto urbanístico en desarrollo en ese terreno, el cual es propiedad del exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez y su familia. En ese lugar se adelanta la construcción de un ecohotel, dentro de un proyecto turístico que ya había sido objeto de advertencias por su ubicación en suelo con restricciones ambientales.

Corantioquia indicó que abrirá un proceso sancionatorio ambiental por la posible infracción al régimen de usos del suelo forestal protector.

El predio Las Brisas hace parte de los terrenos cobijados por el Decreto 412 de 2023, expedido por el entonces alcalde Daniel Quintero Calle, conocido por su relación con el caso Aguas Vivas, uno de los fundamentos jurídicos por los cuales la Fiscalía imputó a Daniel Quintero en agosto de 2025, bajo cargos de intervención en contratos y prevaricato al candidato presidencial.