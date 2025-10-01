Norma Hurtado niega que Dilian Francisca Toro sea su jefa política: “cada una está en su espacio”

Política

La senadora y autora de la ponencia alternativa de la Reforma a la Salud respondió a las críticas del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

La senadora de la U, Norma Hurtado. Foto: Colprensa / Carlos Ortega (EFE)

La senadora de la Comisión Séptima y autora de la ponencia alternativa de la Reforma a la Salud, Norma Hurtado, respondió a los cuestionamientos del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quien la acusó que hacer “lo totalmente diferente” a lo pactado con la exdirectora de La U, Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle y quien, dice el ministro, es su jefa política.

“No encuentro motivo por qué el doctor Jaramillo hace este comentario. Dilian Francisca desde el primero de enero del 2024 es gobernadora, y aquí quien es senadora, quien proyecta leyes, quien presenta proposiciones alternativas, quien tiene a cargo constitucionalmente la labor de cumplirle a 130 mil personas que votaron por ella es Norma Hurtado”, declaró.

Pese a reconocer la importancia de Dilian en su camino político, negó la senadora que sea su jefa: “es mi amiga, ha sido una compañera de toda esta trayectoria política, ha sido un eje fundamental, pero hoy cada una está en su espacio, lo que nos corresponde dentro de la Constitución y la ley”.

Esta ponencia alternativa, a pesar de las críticas del Gobierno, es la única que podría lograr la mayoría de votos en la Comisión Séptima para que avance en este tercer debate y pueda pasar a plenaria. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha dicho que están abiertos a buscar acuerdos, siempre y cuando haya cambios sustanciales a este texto.

