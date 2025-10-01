Presidente de Comisión Séptima de Senado niega que estén dilatando el trámite de Reforma a la Salud

Congreso

El senador liberal Miguel Ángel Pinto, actual presidente de la Comisión Séptima del Senado, negó que en esta célula legislativa se esté dilatando la discusión de la Reforma a la Salud, respondiendo a las críticas que ha hecho el Gobierno, en cabeza de los ministros de Interior y de Salud.

“Llevamos cinco meses, pero haciendo audiencias públicas en el país. Esto no se está dilatando. Lo que nosotros quisimos es escuchar a todos los actores del sistema. Que el Gobierno no los quiera escuchar es otra cosa diferente. Se hicieron ocho audiencias públicas a lo largo y ancho del país. Incluso los propios senadores del Pacto Histórico”, comenzó detallando Pinto.

El congresista liberal incluso dijo que “si eso no es trabajar en el proyecto de la reforma a la salud, yo no entiendo qué es lo que quiere el gobierno. Llevamos cinco meses trabajando en eso, sin parar. Que el Gobierno no quiera oír a Colombia, que quiera echarle la culpa a todo el mundo de su propio fracaso y de su incapacidad, es otra cosa muy distinta”.

La molestia en el ejecutivo ha crecido luego de que se cancelara la sesión de este miércoles primero de octubre, en donde se tenía previsto que votaran al menos la ponencia de archivo del proyecto. Todo el trámite se reanudará dos semanas después, el 14 de febrero, debido a que no habrá actividad legislativa en el Senado durante la semana después de eso escolar.