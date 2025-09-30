Deco volvió a hablar del fichaje fallido de Luis Díaz al Barcelona ¿Por qué no se pudo cerrar?

Antes de llegar al Bayern Múnich, Luis Díaz fue pretendido por el Barcelona, así mismo lo explicó Deco, exjugador y hoy director deportivo del club, quien en una charla con Mundo Deportivo, reveló los detalles por los cuales no pudo concretarse el fichaje.

Al ser interrogado si el extremo colombiano era el Plan A del equipo en el mercado de pases, el portugués entregó una amplia y contundente explicación.

¿Qué dijo Deco sobre Luis Díaz?

“No es tema de Plan A o B. Tenemos la suerte de que el míster (Hansi Flick) es una persona de fútbol, inteligente, con mucha experiencia, la relación siempre ha sido muy clara desde el principio. Él nunca exigió ni pidió y no ha cambiado ni ganando lo que ha ganado. Lo que dijimos tanto él como yo siempre es que no queríamos perder jugadores importantes. Teníamos claro lo que podíamos dejar salir y lo que no. Y si podíamos mejorar en puntos que podíamos mejorar. Al ver la plantilla de la temporada pasada nos faltaba algo ahí. Creíamos que ese rol lo haría Ansu (Fati)”, señaló inicialmente.

“Empezó bien la pretemporada pero luego no le salieron las cosas y también tuvo lesiones que le complicaron mucho. Podía jugar de banda izquierda y de ‘9’ dando esas soluciones pero nos faltó este perfil en la plantilla. Luis Díaz encajaba en esto, (Marcus) Rashford encajaba y luego es un tema de negociación. Al otro lado hay un club y son de un nivel muy alto, hablas de Liverpool y United”, agregó.

Deco agregó: “Con Díaz el Liverpool desde el primer minuto se puso bastante duro con no querer venderlo y así es más complicado, como si nos vienen a nosotros y no queremos poner a un jugador en el mercado. Lo de Luis se acabó viendo que sería imposible”.

“En el caso de Rashford también puede jugar por la derecha y aún nos da más soluciones. Luis Díaz incluso puede jugar de mediapunta, detrás del delantero. Nico te da banda. Cuando analizamos los jugadores sabemos qué pueden aportar. A partir de ahí las negociaciones te llevarán a conseguir lo que buscas o no pero el perfil estaba definido”, concluyó sobre las tres posibilidades que manejaron para reforzarse.

Barcelona terminó contratando finalmente al inglés Marcus Rashford, quien ya ha dejado grandes actuaciones con el club, la más llamativa en el debut en la Liga de Campeones, donde aportó un doblete en el triunfo sobre el Newcastle United.