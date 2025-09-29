Semana de la Biodiversidad, bioeconomía y emprendimiento

El papel de la Cámara de Comercio de Cali durante la Semana de la Biodiversidad busca consolidar a la ciudad y al Pacífico colombiano como epicentro de la conversación global sobre bioeconomía y desarrollo empresarial.

La presidenta ejecutiva de la entidad, María del Mar Palau Madriñán, destacó que esta agenda es un legado de la COP16, que dejó en la región la misión de transformar la biodiversidad en motor de crecimiento económico y social.

“Es una fortuna que Cali haya sido el epicentro de la COP16. Ahora nos corresponde mantener viva esa conversación, pero aterrizada en la realidad de nuestra gente, de nuestros empresarios y emprendedores”, señaló Palau.

Foro Potencial Pacífico

El miércoles 01 de octubre se realizará el Gran Foro Empresarial Potencial Pacífico: impulsando nuestra competitividad global a través de la bioeconomía en el auditorio de la Cámara de Comercio desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Los temas para tratar serán bioeconomía e institucionalidad, la realidad en los negocios y la biodiversidad en el mundo; internacionalización del producto de la biodiversidad, grandes empresas y su realidad bioeconómica, entre otros temas relacionados.

El evento abrirá espacios tanto para empresarios consolidados como para emprendedores que apenas inician sus proyectos. “Queremos cambiar mentalidades, despertar anhelos y sembrar esperanza de futuro alrededor de la bioeconomía”, dijo Palau en entrevista con Caracol Radio.

Casos que inspiran

Entre las experiencias que se presentarán se encuentran empresas que ya transforman la riqueza del Pacífico en productos con proyección global. Ejemplos como Battaua, de Heidi Parra, que integra bioingredientes autóctonos en cosméticos, o Curachón SAS, de Jovi Aragón, pionero en la recuperación de bebidas ancestrales como el viche, muestran cómo el conocimiento ancestral y la innovación se combinan para abrir mercados internacionales.

Espacios para el público

Además del foro académico y empresarial, la Semana de la Biodiversidad contará con el Pabellón Potencial Pacífico en el Bulevar del Río, un espacio abierto al público donde emprendedores de la bioeconomía exhibirán sus productos. También se presentará el proyecto 29 Grados, en el antiguo edificio de Coltabaco, como continuidad de la apuesta cultural y artesanal mostrada durante la COP16.

Bioeconomía como motor regional

Con programas como Próspera Ideación y Valle Impacta, la Cámara de Comercio de Cali acompaña a emprendedores desde la gestación de ideas hasta su expansión internacional. “Lo que nos falta es creernos el cuento: tenemos todo para ser la región más competitiva de Colombia y Latinoamérica”, concluyó la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali.