Distrito aún no aprueba permiso para concierto de ‘Guns N’ Roses’ en Vive Claro, el 7 de octubre

En una decisión de primera instancia, la Secretaria de Gobierno Bogotá no autorizó la realización del evento musical

Guns and Roses (Getty Images).

Una resolución de la Secretaría de Gobierno no autorizó la realización del concierto de la mítica banda Guns and Roses, que estaba programado para el 7 de octubre en el Vive Claro!

La razón, hasta el momento no tiene conceptos favorables por parte del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo (IDIGER) ni de Bomberos, requisitos que son indispensables para la realización del evento.

Los organizadores tienen plazo hasta mañana jueves para subsanar las observaciones del IDIGER y de Bomberos.

En desarrollo…

