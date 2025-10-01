Alcaldía ofrece apoyo económico para negocios afectados por obras del Metro: aquí los requisitos

Las obras para el Metro de Bogotá iniciaron en agosto del 2021 bajo el mandato de la entonces Alcaldesa, Claudia López, sin embargo, los planos de este medio de transporte se pactaron cuando Enrique Peñalosa, era Alcalde de la capital.

Para Bogotá, la construcción de un metro significó un gran avance en términos de movilidad y transporte, puesto que en otras grandes ciudades del continente, ya existe. Por otro lado, hasta la fecha, las obras se mantiene vigentes por algunas de las avenidas principales de la ciudad, lo que ha provocado que muchos establecimientos cierren sus puestos o si bien, la circulación de clientes sea cada vez menos frecuente.

Incluso, varios comerciantes que tenían sus puntos sobre la Av. Primera de Mayo, manifestaron su malestar por la invasión en los andenes y los cierres viales que se estaban presentando. Además de esto, también juega un papel importante los daños provocados en la vía pública.

Por tal razón, la Alcaldía de Bogotá, recientemente, anunció brindar ayudas y alternativas con un programa que dará apoyo económico a estos comercios que ha tenido pérdidas millonarias en sus ventas.

Programa “Bogotá me apoya durante su transformación”

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, puso en la mesa la estrategia “Bogotá me apoya durante su transformación”, un programa que tiene como objetivo respaldar a más de 1.300 comerciantes y emprendedores que se han visto afectados por las construcciones del metro, sobre todo, en las siguientes vías:

Avenida 68

Calle 63

Av. Primera de Mayo

Sectores del barrio 12 de Octubre

Av. Caracas

Según la Alcaldía, este programa tiene contemplado una inversión de $6.000 mil millones que se entregarán como apoyo económico de forma directa a los comerciantes, oscilando entre los $3 y $10 millones de pesos por negocio. Los beneficios estarán dirigidos a personas naturales, micronegocios, micro, pequeñas y medianas empresas que sean propietarias o arrendatarias de un establecimiento comercial en la capital.

1.300 negocios recibirán un alivio por el impacto que pueden tener las obras de infraestructura.



Hoy anunciamos una herramienta innovadora, con la que, por primera vez, la Alcaldía de @Bogota dará apoyo directo a 1.300 negocios que están en el área de influencia de grandes… pic.twitter.com/afr2L0L1Nt — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 29, 2025

Zonas de mayor prioridad

Este programa tiene como prioridad a todos los negocios, pero en especial, la atención será prioritaria para las mujeres, adultos mayores, jóvenes y para aquellas poblaciones que se encuentren en estado de vulnerabilidad. Estas son las 12 zonas priorizadas de la capital:

Sector calle 43 Sur.

Sector avenida Primero de Mayo.

Sector avenida Primero de Mayo – Plaza las Américas.

Sector avenida Primero de Mayo – Autopista Sur.

Sector avenida Caracas y calle 26.

Sector avenida Caracas – Calle 63.

Sector avenida Caracas – Las Flores y San Felipe.

Sector avenida Primera o calle Primera sector Hortúa.

Sector avenida Ciudad de Cali.

Sector avenida calle 68

Sector avenida calle 100 en Chapinero.

Sector Barrios Unidos sector 12 de Octubre.

Requisitos para aplicar

Para poder acceder a este programa, es necesario que cuente con los siguientes requisitos:

Cédula de ciudadanía, ya sea del propietario, arrendatario o representante legal.

Contar con matrícula mercantil o un certificado de existencia vigente.

Entregar una declaración juramentada firmada por contador o revisor fiscal que certifique que los ingresos anuales de 2024 fueron iguales o inferiores a los de una mediana empresa.

Los interesados podrán realizar su inscripción a esta oferta, a través de la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá o a través del siguiente link.

