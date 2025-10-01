Encuentran el cuerpo sin vida de menor de 15 años arrastrado por un arroyo en Soledad

En la mañana de este miércoles 1 de octubre de 2025, fue hallado el cuerpo sin vida de Albes de Jesús Revilla Maza, un adolescente de 15 años que había sido reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente del arroyo Platanal, en el municipio de Soledad, Atlántico.

El hallazgo se produjo a la altura del barrio 7 de Agosto, tras una intensa búsqueda liderada por la Oficina de Prevención y Atención de Riesgos y Desastres de Soledad, con apoyo de organismos de socorro como la Defensa Civil, así como familiares y voluntarios.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según información preliminar, el joven se encontraba haciendo ejercicios en el polideportivo del barrio Soledad 2000 el pasado lunes por la noche, cuando comenzó un fuerte aguacero. En medio de la lluvia, y mientras jugaba junto a otros dos amigos cerca del arroyo, fue alcanzado por la corriente y arrastrado por las aguas.

Así fue el operativo de búsqueda

Las labores de búsqueda se activaron desde que se conoció sobre su desaparición y continuaron durante la noche y los días siguientes.

Este miércoles, los equipos de rescate intensificaron el operativo, utilizando unidades de apoyo acuático y aéreo, con la esperanza de encontrar al menor con vida.

Lamentablemente, las unidades reportaron el hallazgo del cuerpo din vida del menor.