Buscan a joven que cayó a un arroyo en el municipio de Soledad, Atlántico

Alves Jesús Revilla. Foto: tomada de sus redes sociales

Alves Jesús Revilla, un adolescente de 15 años, completa más de 30 horas desaparecido luego de caer a un arroyo en el municipio de Soledad, Atlántico.

Según relataron sus familiares, el joven se encontraba jugando bajo la lluvia junto a un amigo cuando fue arrastrado por la corriente del afluente. Desde entonces, organismos de socorro y la comunidad han unido esfuerzos para dar con su paradero.

Familia solicita apoyo para encontrarlo

Su padre, Alves Revilla, hizo un llamado urgente a las autoridades para redoblar los esfuerzos en la búsqueda.

“Pido que me colaboren, que me ayuden lo más que puedan para ver si lo encuentro”, expresó visiblemente afectado.

Se conoció que el menor cursa noveno grado de secundaria y reside en el barrio Villa del Rey, en Soledad.

La fotografía del menor fue difundida con el consentimiento explícito de sus padres, quienes autorizaron su publicación para facilitar la colaboración ciudadana en su búsqueda.