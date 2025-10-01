Accidente con granada deja un soldado muerto y seis heridos en base militar de Aguachica, Cesar

Una detonación de granada se registró en las instalaciones del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 5, en Aguachica, Cesar, donde un soldado perdió la vida y seis más resultaron heridos, al parecer, por la manipulación de una granada de 40 milímetros.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Los hechos ocurrieron mientras los uniformados, pertenecientes a la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 2, se encontraban en el polígono de tiro de la unidad militar. De acuerdo con el reporte inicial entregado por el Comando de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, los soldados “habrían encontrado el artefacto explosivo que produjo la detonación y ocasionó este lamentable hecho”.

Soldados reciben atención especializada

Tras la explosión, los seis soldados heridos fueron evacuados de inmediato a un centro médico de mayor complejidad en Aguachica, donde permanecen bajo observación y reciben atención especializada.

El Ejército Nacional indicó que una comisión interdisciplinaria fue enviada al lugar para adelantar las investigaciones correspondientes y esclarecer lo ocurrido.

“El Comando de la Quinta Brigada dispuso el desplazamiento de una comisión interdisciplinaria, con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes, esclarecer lo ocurrido y tomar las acciones a que haya lugar”, señaló el comunicado.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del soldado fallecido ni el estado actual de los heridos. Las autoridades militares continúan recabando información para establecer con precisión las circunstancias que rodearon el incidente.