Aplazan audiencia de nuevas imputaciones contra Nicolás Petro: estas son las razones

En la mañana del miércoles 1 de octubre, se tenía previsto llevar a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Sin embargo, la diligencia fue aplazada debido a la inasistencia de su abogado defensor, Alejandro Carranza, quien había informado con antelación que no podía asistir por compromisos previamente adquiridos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Jueza acogió la solicitud de aplazamiento

La jueza Sofía Margarita Barros, del Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Garantías, aceptó la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa. Según argumentó, el abogado Carranza realizó la petición de manera oportuna y justificada.

“Dado que no está presente la defensa, sabemos que este tipo de audiencia no puede llevarse a cabo sin la intervención de un abogado defensor. En consecuencia, esta judicatura procederá a atender dicha petición de aplazamiento, y se ordenará al Centro de Servicios Judiciales que realice una nueva fijación, atendiendo a las sugerencias del doctor Carranza, a partir de la semana del 10 de noviembre”, indicó la jueza durante la diligencia.

Investigación por presunta contratación irregular

Este proceso hace parte de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en relación con presuntas irregularidades en la contratación de la Fundación Conciencia Social, liderada por Nicolás Petro y su entonces pareja, Day Vásquez, durante el año 2021 en el marco de actividades relacionadas con la Gobernación del Atlántico.

Según ha explicado la fiscal del caso, Lucy Marcela Laborde, en dicha fundación se habrían realizado movimientos sospechosos, y algunos contratos terminaron beneficiando a personas cercanas, como la madre de Day Vásquez.