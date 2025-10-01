“La justicia nos falló”: Hermana de Nalfi Blanco tras libertad del presunto feminicida

Dejan en libertad por vencimiento de términos al presunto feminicida de Nalfi Esther Blanco. El crimen se registró en noviembre del año anterior

Se trata de Jorge Leonardo Piña Rodríguez, quien permaneció detenido en el Centro de Detención Transitorio Las Estrellas, ubicado al suroccidente de la ciudad.

Un juez le otorgó la libertad por vencimiento de términos solicitado por su defensa, aunque manifestó que no es una decisión sobre la responsabilidad penal de esta persona, por lo que continúa vinculado al proceso.

Familia pide justicia

Hay que recordar que esta persona se entregó a la Policía en diciembre del año anterior, horas después del feminicidio de Nalfi Esther Blanco Olmos, cuyo cuerpo fue hallado sin vida al interior de una vivienda en el barrio San Carlos, en Sabanalarga, Atlántico.

“Y aquí estamos hoy, destrozados, tristes. Sentimos que la justicia nos falló. Eso sentimos”, dijo Nataly Blanco Olmos, hermana de la víctima a Caracol Radio.

Pidió seguridad para su familia debido a que tras esta decisión temen por la seguridad de su madre, quien reside junto a otra persona en el municipio de Sabanalarga.