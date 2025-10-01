Corte falla a favor de deportista trans y ordenó a liga de Antioquia incluirla en torneo

La Corte Constitucional falló a favor de Emiliana Castrillón, una deportista trans a quien la Liga Antioqueña de Voleibol le había impedido participar en un torneo femenino tras modificar su reglamento.

La Corte amparó los derechos a la igualdad, al deporte y a la identidad de género de la deportista, resaltando que no existe certeza científica sobre una ventaja competitiva de las atletas trans frente a las cisgénero.

Lea también: Colombia es subcampeona de la Copa Panamericana de Voleibol Femenina

La decisión se basó en que la deportista ya había competido por una década, sus niveles de testosterona eran similares a los de otras atletas y no había evidencia de ventaja deportiva ni riesgo para las demás competidoras.

“En esencia, que no existe certeza científica que permita concluir de manera definitiva que se presente un desbalance en la competencia por la participación de mujeres trans”, indicó la Sala, no obstante, reiteró que se debe analizar caso por caso.

Lea también: Voleibol y fútbol definieron campeones en fase distrital de Juegos Intercolegiados en Cartagena

En ese sentido, la Corte ordenó a la Liga permitir su participación y modificar su reglamento.

“La Corte señaló que la experiencia de cada mujer trans es diversa. Las diferentes etapas en el proceso de transición, la edad a la que esta se inició o la presencia de otros factores implican que existe un riesgo en la generalización y en la parametrización”, indica la Corte Constitucional.