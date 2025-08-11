Colombia es subcampeona de la Copa Panamericana de Voleibol Femenina

Valle del Cauca

La Selección Colombia de Voleibol se despide del torneo realizado en México con el titulo de subcampeona tras caer 3-0 ante Republica Dominicana en la final en un total de tres sets.

El equipo cafetero contó con un gran aporte de las vallecaucanas, Ana Karina Olaya, Karen Rentería, Laura Grajales, Valerin Carabalí y Katerin Ramírez, que durante el torneo ayudaron al equipo a brillar y despedirse del torneo con cinco victorias y dos derrotas, jugando la final.

El encuentro estuvo muy parejo, a pesar de ir abajo en los tres sets, la diferencia en puntos no fue grande, sin embargo; el equipo dominicano logró ser determinante en los momentos clave para sacar la ventaja que le permitió llegar al título.

Al finalizar el compromiso, Ana Karina se llevó el premio a Mejor Ataque de la Copa Panamericana con un total de 105 puntos torneo y un promedio de 17 puntos por partido.

Con este resultado, Colombia es 19 en el Ranking FIVB y vuelve a estar entre las 20 mejores selecciones de voleibol luego de cinco años, pues en 2020 estuvo en la posición 16.

Es importante recordar que Colombia, disputará el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino que se celebrará en Tailandia entre el 22 de agosto y el 7 de septiembre de 2025, integrando el grupo junto a China, R. Dominicana, y México.