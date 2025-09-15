Colombia cae en sus dos primeros partidos en el Mundial de Voleibol Masculino en Filipinas
Es la primera participación en un mundial de mayores en la historia del voleibol colombiano
La Selección Colombia de voleibol masculino debutó en el Mundial de Mayores 2025 en Manila (Filipinas), sin embargo, los resultados no estuvieron a su favor en las dos primeras jornadas.
El primer desafío fue nada menos que contra Estados Unidos, número 3 del mundo. Bajo la dirección de Paolo Montagnani, los cafeteros mostraron entrega, pero el poderío norteamericano se impuso con parciales 20-25, 21-25 y 14-25, firmando un 3-0 final.
Más información
Números destacados ante EE. UU
- Ataque: 31 puntos
- Bloqueo: 4 puntos
- Servicio: 3 puntos
- Errores del rival: 17
En su segunda salida, Colombia se midió a Cuba y volvió a caer 3-0, aunque con parciales mucho más ajustados: 22-25, 21-25 y 20-25.
El inicio de cada set mostró a una Colombia combativa, capaz de competir de igual a igual hasta los momentos decisivos. Sin embargo, la experiencia cubana y su contundencia cerraron cada parcial. El tercer set reflejó con mayor claridad la superioridad caribeña.
Estadísticas contra Cuba
- Ataque: 31 puntos
- Bloqueo: 6 puntos
- Servicio: 3 puntos
- Errores del rival: 23
Pese a que ya no tiene opciones de pasar a la siguiente ronda, el próximo juego de la ‘tricolor’ será ante Portugal, el día de mañana 16 de septiembre a las 9:00 p.m.