Voleibol y fútbol definieron campeones en fase distrital de Juegos Intercolegiados en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), en articulación con el Ministerio del Deporte y la Secretaría de Educación Distrital, continúa impulsando con éxito la fase distrital de los Juegos Intercolegiados 2025, un certamen que fortalece el deporte escolar, fomenta la integración estudiantil y promueve hábitos de vida saludables entre niños y jóvenes de la ciudad de Cartagena.

El voleibol, disciplina que ha crecido de manera significativa en Cartagena, reunió a 58 instituciones educativas y 1.088 deportistas, de los cuales 867 fueron de la rama femenina y 221 de la rama masculina.

Las competencias se disputaron en las canchas auxiliares del coliseo Norton Madrid, escenario que vibró con emocionantes finales. En la categoría prejuvenil femenino, la I.E. Soledad Acosta de Samper se quedó con el título tras vencer 2-1 a Salesianos, mientras que el Docente del Caribe ocupó el tercer lugar y el Gimnasio Moderno fue cuarto.

En la rama prejuvenil masculina, Salesianos se coronó campeón al superar 2-1 a la I.E. Soledad Acosta de Samper; el Docente del Caribe repitió en el podio con el tercer lugar y el Gimnasio Moderno volvió a ser cuarto. En juvenil femenino, el Docente del Caribe se quedó con el campeonato al derrotar 2-0 al INEM, con Comfenalco en el tercer lugar y la I.E. La Candelaria en el cuarto. En la categoría juvenil masculina, la I.E. José de la Vega levantó el título tras imponerse 2-0 a Docente del Caribe; el INEM fue tercero y Jhon F. Kennedy cuarto.

El fútbol, uno de los deportes más esperados de la fase distrital, contó con la participación de 79 colegios y 1.580 deportistas, incluyendo 40 jugadoras en la rama juvenil femenina. Las finales se disputaron en el estadio de San Fernando y dejaron momentos memorables. En prejuvenil masculino, el Técnico de Pasacaballos venció 3-2 a Cartagena del Mar para quedarse con el título, mientras que en juvenil masculino el Docente del Caribe derrotó 3-0 al INEM. En la rama juvenil femenina, la I.E. Nuestra Señora del Carmen (INESCAR) se consagró campeona tras golear 9-0 a Aspaen, con una actuación sobresaliente de Camila Victoria Duarte, autora de cuatro anotaciones en la final.

“Con cada disciplina que culmina, los Juegos Intercolegiados nos demuestran la fuerza del deporte escolar como motor de transformación social. Aquí no solo celebramos campeones, también sembramos valores, disciplina y sueños en nuestros jóvenes”, destacó Campo Elías Terán, director del IDER.