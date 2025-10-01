Convocatoria Selección Colombia: ¿Cuándo saldría la lista para amistosos con México y Canadá?

La Selección Colombia comienza la preparación para el Mundial 2026. Atrás quedó la Eliminatoria y los esfuerzos se centrarán en acondicionar al equipo para la competencia en la Copa del Mundo, que tendrá inicio en poco menos de 9 meses en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras los últimos dos partidos ante Bolivia y Venezuela, los jugadores regresaron a sus equipos y, en su gran mayoría, viven un gran presente, pues todos buscan dar lo mejor de sí para meterse en las convocatorias previas al Mundial y, sobre todo, en la más importante que es la del campeonato. Vale la pena mencionar que para el torneo orbital serán 26 los seleccionados.

Lea a continuación: Samy Merheg, la joven promesa que se perdió Colombia: “No me dieron la mano en la Federación”

¿Cuándo juega la Selección Colombia ante México y Canadá?

Desde antes de concretar la clasificación a la Copa del Mundo, la Federación Colombiana de Fútbol ya había acordado dos juegos amistosos para la doble fecha FIFA de octubre, siendo México y Canadá, anfitriones del certamen, los rivales.

Sábado 11 de octubre

México vs. Colombia

Estadio: AT&T Stadium - Arlington, Texas, EE. UU.

Hora: 8:00 p.m. (de Colombia)

Martes 14 de octubre

Canadá vs. Colombia

Estadio: Red Bull Arena - New Jersey. EE. UU.

Hora: 7:00 p.m. (de Colombia)

Después de estos encuentros, restarán los últimos dos del año, que también serán amistosos. Será ante Nueva Zelanda (sábado 15 de noviembre) y Nigeria (martes 18 de noviembre).

Último partido de la Selección Colombia / Getty Images / Edilzon Gamez Ampliar

¿Cuándo sale la convocatoria para estos dos amistosos?

El técnico, Néstor Lorenzo, ha estado muy cerca de la Selección Colombia Sub-20. De hecho, el estratega, acompañó al equipo en sus primeros días en el Mundial de la categoría y en el estreno ante Arabia Saudita.

No obstante, ya trabaja en ultimar detalles de los jugadores que serán convocados a los dos juegos de preparación. Se estima que el listado salga entre la tarde del jueves 2 de octubre y el viernes 3 de octubre, con más probabilidades de que sea durante este último día (viernes).

Lo anterior, debido a que hasta el jueves en horas de la noche habrá participación de jugadores colombianos en el exterior. Por ejemplo, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis - Europa League), Jhon Lucumí (Bolonia - Europa League), Daniel Muñoz y Jefferson Lerma (Crystal Palace - Conference League), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (River Plate - Liga de Argentina), Jorge Carrascal (Flamengo - Liga de Brasil), tienen partidos ese día jueves y hacen parte de la base de la Tricolor.

¿Qué sorpresas podría haber en la convocatoria?

Partiendo del nivel que está teniendo en España, se prevé el regreso de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández a la convocatoria. Por su parte, podría volver Juan David Cabal (Juventus) quien estuvo lesionado por casi un año y ha tenido minutos con su club en el inicio de la temporada.

Le puede interesar: “Si me llama la Selección Colombia voy nadando... Siempre ha sido mi sueño”: Eddie Salcedo

Kevin Serna (Fluminense), también sería siendo seguido de cerca y podría incluso recibir su llamado por primera vez. Luis Sinisterra (Cruzeiro), de estar en condiciones, y Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), serían otros opcionados para la lista.