Concejales del Centro Democrático piden a Petro declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista

Instalación del Concejo de Bogotá de enero de 2019 / Foto: Colprensa / Álvaro Tavera

La bancada del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá manifestó su “profunda preocupación” frente a la expansión y las acciones del Tren de Aragua en la capital y el país. En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, los concejales aseguraron que esta organización “constituye una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes de la ciudad de Bogotá D.C y de Colombia”.

El documento advierte que el grupo criminal incurre de manera reiterada en delitos como:

Tráfico de drogas

Trata de personas

Extorsión

Homicidio

Lavado de activos

Según los cabildantes, estas acciones están afectando la estabilidad institucional, la seguridad ciudadana, el orden público y los valores democráticos.

Propuesta de declarar al Tren de Aragua como terrorista

En la comunicación, firmada por siete concejales de la colectividad, se pide al Gobierno Nacional que declare políticamente al Tren de Aragua como organización terrorista, acudiendo a lo dispuesto en la Convención Interamericana contra el Terrorismo, ratificada en Colombia mediante la Ley 1108 de 2006.

“Es menester adoptar medidas eficaces para prevenir y sancionar la actividad criminal de la organización denominada Tren de Aragua, con el inequívoco fin de eliminar el terrorismo en la ciudad de Bogotá D.C y todo el país”, señalaron.

Responsabilidad del Estado

Los concejales afirmaron que el Ejecutivo debe comprometerse a utilizar todos los medios disponibles para neutralizar las amenazas de este grupo delictivo trasnacional. “Requerimos que el Gobierno Nacional, en cabeza suya señor Presidente Gustavo Petro, cumpla con su obligación constitucional de garantizar los derechos y las libertades de sus ciudadanos”, añadieron.