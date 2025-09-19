Fiscalía niega abandono de procesos y responde a jueza Especializada

UNIDAD INVESTIGATIVA CARACOL RADIO

La Fiscalía respondió a la juez Primera Especializada de Bogotá, luego de que la togada denunció en plena audiencia que el ente acusador abandonó el caso Satanás y otros expedientes de connotación judicial que están frenados en ese despacho judicial.

La Juez advirtió que en total son más de 100 las audiencias que se frustraron por cuenta del ente acusador.

En una respuesta a Caracol Radio, la Fiscalía negó haber abandonado los casos.

“No es cierto que se haya abandonado el caso; la Dirección Seccional siempre ha garantizado la titularidad de un fiscal en el despacho en el que se encuentra asignada la investigación”.

Dijo la Fiscalía que desconoce por qué la juez hizo esa afirmación. Asegura que, verificado el proceso en contra de José Manuel Vera Sulbarán, alias Satanás, en la plataforma de anotaciones de la Rama Judicial y en el sistema misional Fiscalía General de la Nación SPOA, “en los registros se evidencia un aplazamiento por parte de la fiscalía, el 17 de junio de 2024, en razón al cambio de fiscal, por nombramiento en carrera y una solicitud de suspensión de audiencia, el 10 de junio de 2025 para analizar elementos probatorios solicitados por el Agente del Ministerio Público”.

Los demás aplazamientos que registran son atribuibles a la Rama Judicial, defensor, al procesado y al INPEC.

¿Por qué lleva año y medio sin que avance una audiencia de acusación?

La Fiscalía solo se limitó a reiterar que los aplazamientos de la audiencia de acusación no han sido atribuibles a la Fiscalía.

¿Por qué no se ha respondido a los correos, cartas o llamados y advertencias del juzgado?

La Delegada para la Seguridad Territorial recibió una solicitud el 11 de septiembre de 2025, petición que fue trasladada de manera inmediata a la Dirección Seccional Bogotá, por ser el superior jerárquico del fiscal que asume el conocimiento de la investigación.

Dice que la Dirección Seccional de Bogotá ha dado respuesta oportuna a las comunicaciones emitidas por el juzgado 01 especializado de Bogotá.

¿Qué está pasando con el despacho del fiscal 11 especializado asignado al caso de alias “Satanás”?

Responde la Fiscalía que, por parte de la Dirección Seccional de Bogotá se ha garantizado la titularidad de un fiscal en ese Despacho fiscal.

Y por último, la Dirección Seccional de Bogotá, puso en conocimiento de la Comisión de disciplina judicial las situaciones presentadas con el fiscal David Ernesto Vega Rincón, para que se adelanten las acciones pertinentes.