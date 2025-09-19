Fiscalía abandonó proceso contra ‘Satanás’, jefe del Tren de Aragua: En 100 audiencias no asistió

UNIDAD INVESTIGATIVA CARACOL RADIO

La Fiscalía “abandonó a su suerte” el proceso del peligroso jefe criminal José Manuel Vera Sulbarán, alias ‘Satanás, también hay otros casos relacionados con ‘El Tren de Aragua’ y dos expedientes de connotación nacional. Desde febrero de este año, dice una juez, alrededor de 100 audiencias no se hicieron porque nadie de la Fiscalía asistió a las diligencias.

El artículo 250 de la Constitución Política de Colombia establece que la Fiscalía tiene el deber de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores, pero el caso contra alias ‘Satanás’ rompe con esa obligación constitucional.

La fiscalía 11 Especializada de Bogotá tiene a cargo el caso contra alias ‘Satanás’, también tiene a su cargo otros procesos que están ad-portas de prescribir, y otros por vencer los términos que se adelantan ante el juzgado Primero Especializado de Bogotá.

Hasta el momento, la fiscal general Luz Adriana Camargo; el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero; el despacho de la directora para la seguridad Territorial, Deicy Jaramillo; el director seccional de fiscalías Bogotá, Javier Paba, están enterados de la situación, pero guardan silencio, ninguno de ellos responde a los llamados del juzgado ni de la Procuraduría.

Así lo denunció la juez primera Especializada de Bogotá.

“La respuesta del vicefiscal, de su despacho, fue que había un fiscal designado y que me entendiera con él más o menos, quien nunca ha contestado ninguno de los correos de esta judicatura. La doctora Deicy, de cinco comunicaciones que le he remitido en ninguna ha contestado y aquí debo dejar otra observación; en otros dos asuntos donde hay también agencia especial las señoras procuradoras doctora Gina y Jannet han enviado correos directamente a la señora fiscal informando esta situación sin ninguna respuesta por parte de ellas. Lo que quiere decir es que hay un total descuido y desconocimiento del tema o no sé qué está pasando porque no se ha dado una solución efectiva al caso”.

El caso ‘Satanás’ que colmó la paciencia del juzgado

José Manuel Vera Sulbarán, es uno de los jefes más sanguinarios de las organizaciones criminales conocidas como ‘El Tren de Aragua’ y la banda ‘Los Satanás’ que sembraron el terror en Bogotá, a través de extorsiones, homicidios, y los recordados descuartizados y embolsados que aparecieron por las calles de Bogotá.

Alias ‘Satanás’ pasó de “ladronzuelo” a exterminar a sus rivales decapitándolos hasta que logró construir un imperio criminal. Está preso en la cárcel de máxima seguridad de La Tramacúa y actualmente enfrenta un proceso por concierto para delinquir agravado; extorsión agravada; desplazamiento forzado; porte de armas agravado; tráfico de armas agravado; y homicidio agravado.

La acusación formal en su contra lleva año y medio estancada, porque la Fiscalía no volvió a las audiencias.

“Lamentable y tristemente seguiré insistiendo, seguiré enviando mis correos, seguiré tocando puertas para ver si en algún momento se soluciona una situación que lo único que está haciendo es entorpecer el desarrollo de las actividades del despacho, repito, llevamos más de 100 audiencias entre las que le contabilicé el primer periodo, el segundo, que no se han podido realizar durante el año por causa atribuible a la Fiscalía 11 Especializada y que han afectado no solo los plazos en cuanto a vencimiento de términos, plazos en cuanto a términos de prescripción, los derechos que les asisten a las víctimas de verdad y justicia pronta porque una verdad que se consigue 10 años más tarde pues ya no es una verdad real para esas víctimas y sobre todo también algo que se desconoce que es el plazo razonable que tienen los procesados a que los asuntos se resuelvan sin mayor dilación”.

El fiscal que no va a las audiencias

El fiscal 11 especializado se llama David Ernesto Vega Rincón, desde el 21 de julio fue asignado como titular de ese despacho y a pesar de que se le informó de las audiencias no asistió.

A esa situación se suma que, desde el 22 de agosto le concedieron vacaciones, ese fiscal nunca informó al juzgado y por supuesto a la última audiencia no asistió.

“Lo curioso es que, al señor (fiscal) Vega Rincón se le concedieron vacaciones con la resolución 1974 desde el 22 de agosto de 2025, lo que quiere decir que la Fiscalía General de la Nación desde aquel entonces sabía que no existiría un titular entre el primero y el 25 de septiembre de ese despacho para que atienda los asuntos agendados con esta judicatura y no tomó ninguna medida alternativa, ninguna solución, ningún profesional de Fiscalía que asumiera por lo menos los asuntos relevantes como este o los demás asuntos porque no entendería a cuáles citarle prelación y a cuáles no dado que todos los asuntos tendría la misma importancia para la Fiscalía General.

Fiscales serán investigados por omisiones

La jueza compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que se investiguen las conductas del fiscal 11 Especializado de Bogotá David Ernesto Vega Rincón por no asistir a las audiencias y presuntamente abandonar varios de los procesos asignados ante el juzgado 1 Especializado de Bogotá.

También se compulsaron copias disciplinarias en contra del director seccional de fiscalías de Bogotá Javier Paba por su presunta omisión administrativa como gerente de la regional y no tomar cartas en el asunto.

La juez solicitó a la Procuraduría insistir ante la Fiscalía para saber si toman medidas.

“(petición a la Procuraduría) Sí agradecería su intervención a ver si a usted sí le hacen caso y sí le responden para que ese día podamos tener un fiscal que realmente conozca del asunto, lo haya estudiado y se pueda hacer la acusación, porque de lo contrario será una nueva reprogramación en una agenda complicadísima para el despacho, porque toda esta situación ha llevado a que las audiencias estén reprogramándose para lo que es finales de marzo, es muy complicado para el despacho seguir y seguir reprogramando cuando no se puede avanzar con los asuntos”.

La ñapa ‘Satanás’.

Mientras que, la Fiscalía evade su responsabilidad penal y la acusación formal sigue frenada. Caracol Radio pudo establecer que, el INPEC abrió una investigación disciplinaria porque, presuntamente José Manuel Vera Sulbarán, alias ‘Satanás, habría pagado a guardianes de la cárcel La Tramacúa para que le dejaran ingresar una visita íntima.

Ese episodio ocurrió el pasado 7 de septiembre, y según el reporte del INPEC, alias ‘Satanás’ tuvo apoyo de otro recluso y la complicidad de los guardias que se encontraban de servicio.

Caracol Radio buscó a la Fiscalía para saber qué medidas tomarán al respecto, esperaremos su respuesta.