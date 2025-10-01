¿Cómo van los equipos vallecaucanos en el Torneo de Ascenso?

La emoción no faltó en la jornada 12 del Torneo de Ascenso, donde los clubes del Valle volvieron a ser protagonistas. La fecha dejó goles, contrastes y un panorama cada vez más apretado en la tabla, con Inter Palmira consolidado, Atlético FC aferrado al grupo de los ocho, Orsomarso en apuros y Boca Juniors de Cali renaciendo con una goleada convincente.

En la fecha 12, los equipos del Valle tuvieron actuaciones dispares. Boca Juniors de Cali sorprendió al imponerse 3-0 sobre Orsomarso, mientras que Inter Palmira logró una importante victoria 1-0 frente a Tigres, y por su parte Atlético FC rescató un empate 0-0 ante Cúcuta.

La victoria en condición de visitante le permitió a Inter Palmira afianzarse en la cuarta casilla con 21 puntos, ratificando su regularidad. Atlético FC sigue octavo con 15 unidades, igualado con Orsomarso, aunque los caleños mantienen la ventaja por diferencia de gol. En tanto, Boca Juniors de Cali dio un golpe de autoridad al vencer en el clásico regional y llegó a 13 puntos, manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificación.

El momento de cada equipo refleja claramente sus ambiciones. Inter Palmira, con dos victorias, un empate y dos derrotas, se sostiene firme en la parte alta y demuestra ser un rival incómodo fuera de casa. Atlético FC ha mostrado mayor equilibrio, logrando dos triunfos, dos empates y solo una derrota, lo que le permite conservar un lugar en los ocho. En contraste, Orsomarso apenas consiguió un triunfo y un empate en sus últimos cinco compromisos, acumulando tres caídas que lo alejaron del protagonismo. Y mientras tanto, Boca Juniors de Cali empieza a reaccionar: con dos victorias, un empate y dos derrotas, su repunte más reciente ilusiona a su hinchada tras la goleada en la jornada 12.

Próxima jornada (fecha 13)