Lista la fecha de inscripciones de la Carrera de la Biodiversidad

En marco de la semana de la biodiversidad en la capital vallecaucana, la ciudadanía caleña está a la espera de las inscripciones para la Carrera Recreativa de la Biodiversidad

Es por eso, que a través de redes sociales se dio a conocer que las inscripciones para la carrera de la semana de la biodiversidad que se llevará a cabo este domingo 5 de octubre, se habilitarán el día de mañana miércoles 1 de octubre.

El horario designado para la entrega de pines será a las 6:00 p.m. y sólo será posible recibir el pin para el ingreso de manera presencial en el estadio de Atletismo Pedro Grajales.

Sobre esto la ciudadanía en comentarios mostró su descontento, ya que abrirán las puertas a las 2 de la tarde en el estadio y será sólo hasta las 6:00 p.m. que se hará la posible la inscripción. Es ese lapsus se menciona desde la secretaria que se realizaran variadas actividades. La mayoría concuerdan con que el horario afecta a quienes trabajan y extrañan la modalidad virtual que se ha manejado en carreras anteriores.

Recordemos que la carrera está programada para este domingo 5 de octubre como actividad de cierre a la Semana de la Biodiversidad y será totalmente gratuita.