Bogotá en alerta: homicidios, extorsión y secuestros disparados tras fracaso de Paz Total

El concejal del Centro Democrático, Andrés Barrios, alertó sobre el deterioro de la seguridad en Bogotá y cuestionó la política nacional de Paz Total, que, según él, “ha abierto la puerta al crimen organizado”.

“Bogotá está sangrando y el Estado es un espectador. Hoy, el que gobierna es el miedo en muchos barrios”, afirmó Barrios.

Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional:

Entre enero y agosto de 2025 se registraron 792 homicidios, casi tres diarios, de los cuales el 65% fueron con arma de fuego.

La extorsión alcanzó 1.433 casos denunciados, con aumentos en San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe.

Los secuestros suman 29 casos este año, un incremento del 222% frente al 2024.

Organizaciones criminales en expansión

Barrios alertó sobre el crecimiento de grupos como el Tren de Aragua, que “ya ejercen control territorial en varias zonas de la ciudad, llenando el vacío dejado por el Estado”.

Ante este panorama, propuso medidas inmediatas:

Crear la Unidad Distrital Antiextorsión y Antisecuestro, articulada con Fiscalía, Policía y Alcaldía. Declarar la Emergencia por Armas Ilegales en Bogotá, con un plan masivo de incautación y control. Reconocer al Tren de Aragua como organización criminal terrorista para el Distrito Capital.

Localidades más afectadas

San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe lideran las estadísticas de homicidios y extorsión, mientras que la percepción de inseguridad crece en toda la ciudad, afectando la vida diaria, el comercio y la confianza de los ciudadanos.

