Gaviria advierte: el fracaso de la Paz Total es el problema más grave que enfrentará el país en 2026

Durante la gran conversación de 10AM de Caracol Radio con los precandidatos de La Fuerza de las Regiones, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria aseguró que la seguridad debe ser la primera inversión social, ya que uno de los problemas más graves que enfrentará el país, es el crecimiento de los grupos criminales, el cual ha sido “increíble” bajo la política de Paz Total, que calificó como un “fracaso total”.

“Estos grupos han aumentado sus riquezas y reclutado a más personas, incluyendo menores”, añadió. Para abordar este problema, Gaviria enfatizó en la necesidad de la unidad entre los colombianos y de ahí el deseo de su aspiración presidencial. Recordó que, durante sus gobiernos en Antioquia, se logró reducir la tasa de homicidios en Medellín a la más baja de la historia y posteriormente, se superó la tasa nacional, que por 50 años había estado por encima.

La clave de estos logros, según el precandidato, fue una decisión política de poner la seguridad como primera inversión socia, argumentando que la seguridad no es un problema de derecha o izquierda, sino una inversión social fundamental, ya que la inseguridad afecta principalmente a los más vulnerables.

Para combatir la inseguridad, propuso un enfoque integral que incluye el respaldo total de la fuerza pública, con apoyo político y económico, devolviéndoles su dignidad. En esa misma línea, el exgobernador Gaviria se comprometió a hacer respetar a los policías y soldados, evitando situaciones donde ciudadanos son instrumentalizados por grupos criminales para avanzar contra la fuerza pública.

El precandidato también vinculó este enfoque con su discurso de descentralización. Planteó que parte de las funciones del presidente sean asumidas por gobernadores y alcaldes, quienes, según él, pueden desempeñarlas mejor. Esto permitiría que el presidente se concentre en ser el comandante en jefe de la recuperación de la seguridad en el país.

