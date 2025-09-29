“La agenda del Catatumbo no es prioridad para el gobierno”: Corporedh

Cúcuta

Las organizaciones defensoras de derechos humanos llamaron la atención por las amenazas, retaliaciones y acusaciones que se han empezado a generar entre miembros de actores armados ilegales y que hacen más difícil la situación de la población civil.

El Presidente de Corporedh, Enrique Pertuz dijo a Caracol Radio que “esto no es nuevo, desde el presidente en uno de sus consejos de ministros hizo señalamientos duros contra las organizaciones sociales del Catatumbo”.

“Es grave, Intentar involucrarlos, por eso hoy la situación es mucho más delicada porque uno de los actores que están involucrados, están armados, asumen esta vocería, frente a intimidaciones contra lideres sociales” dijo el reconocido líder.

Indico que “los dirigentes comunales están en el territorio, el Cisca tuvo que ver con la transformación para el Pacto del Catatumbo y hoy tras estos señalamientos están en una situación difícil, en el marco de las complejidades que se viven en el territorio”.

Advirtió que esto puede terminar en “unas amenazas abiertas, que puedan derivar en hechos violentos, que puedan atentar contra algunos de estos dirigentes”.

Finalmente alertó que “hoy nos preocupa que la agenda del Catatumbo no sea una prioridad para el gobierno, con la paz total. La verdad es que hoy el Catatumbo quedó a su suerte, en una guerra con más de nueve meses que ha sido catastrófica”.