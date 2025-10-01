Aumentó el precio de la carga de café en Colombia para HOY 1 de octubre, según FNC

Según el Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, la industria del café se ha sostenido bajo dos grandes ejes. El primero, la garantía de compra, que ha actuado como un seguro, el cual le garantiza a los caficultores que su producto siempre tendrá un comprador, y segundo, el sistema cooperativo, que además de contar como un comprador para los productores, brinda confianza y sostiene el modelo.

Bahamón sustentó, que estos dos ejes, Día Mundial del Café: este es el mejor momento del día para tomarlo, según expertos, a como era antes, y a su vez, ha blindado el mercado para evitar la volatilidad.

Recientemente, se ha establecido que esta gran industria tiene un gran problema, y es la informalidad. Por esta razón, se ha buscado implementar sistemas de pagos, facturación y retenciones, como ya se realiza en una gran cantidad de industrias. Sin embargo, el gerente de la Federación Nacional, ha comentado que esto simplemente aleja a los caficultores de la ‘formalidad’, pues con estos sistemas que buscan fortalecer, estarían debilitando a todas las familias cafeteras que no cuentan con liquidez, y los pondrían en desventaja frente a las grandes cooperativas cafeteras.

Esto, fundamentado en que el 90% de los caficultores colombianos, son pequeños productores, que cuentan con fincas de menos de 5 hectáreas y que en su mayoría se encuentran en veredas donde la conectividad digital y los sistemas bancarios son limitados. Y según esto, exigirles trámites electrónicos o pagos por entidades bancarias, son cargas imposibles de cumplir.

Precio de la carga de café en Colombia

El precio de la carga de café, tuvo un leve aumento frente al valor presentado el día de ayer, pues creció 39.000 pesos colombianos, según los datos presentados en el informe diario que publica la Federación Nacional de Cafeteros.

Con base en esto, el precio establecido para hoy, 1 de octubre, por la carga de 125 kg de café FR 94, es de $2.928.000 pesos colombianos. Mientras que la pasilla contenida en el pergamino se sostiene en los 10.000 pesos por kilogramo.

Precio del café en diferentes ciudades del país

ARMENIA - Carga: 2,928,500 | Kilo: 23,428 | Arroba: 292,850

2,928,500 23,428 292,850 BOGOTÁ - Carga: 2,927,250 | Kilo: 23,418 | Arroba: 292,725

2,927,250 23,418 292,725 BUCARAMANGA - Carga: 2,926,875 | Kilo: 23,415 | Arroba: 292,688

2,926,875 23,415 292,688 BUGA - Carga: 2,929,250 | Kilo: 23,434 | Arroba: 292,925

2,929,250 23,434 292,925 CHINCHINÁ - Carga: 2,928,375 | Kilo: 23,427 | Arroba: 292,838

- 2,928,375 23,427 292,838 CÚCUTA - Carga: 2,926,375 | Kilo: 23,411 | Arroba: 292,638

2,926,375 23,411 292,638 IBAGUÉ - Carga: 2,927,625 | Kilo: 23,421 | Arroba: 292,763

2,927,625 23,421 292,763 MANIZALES - Carga: 2,928,375 | Kilo: 23,427 | Arroba: 292,838

2,928,375 23,427 292,838 MEDELLÍN - Carga: 2,927,625 | Kilo: 23,421 | Arroba: 292,763

2,927,625 23,421 292,763 NEIVA - Carga: 2,926,750 | Kilo: 23,414 | Arroba: 292,675

2,926,750 23,414 292,675 PAMPLONA - Carga: 2,926,500 | Kilo: 23,412 | Arroba: 292,650

2,926,500 23,412 292,650 PASTO - Carga: 2,926,500 | Kilo: 23,412 | Arroba: 292,650

2,926,500 23,412 292,650 PEREIRA - Carga: 2,928,375 | Kilo: 23,427 | Arroba: 292,838

2,928,375 23,427 292,838 POPAYÁN - Carga: 2,928,625 | Kilo: 23,429 | Arroba: 292,863

2,928,625 23,429 292,863 SANTA MARTA - Carga: 2,930,125 | Kilo: 23,441 | Arroba: 293,013

2,930,125 23,441 293,013 VALLEDUPAR - Carga: 2,927,750 | Kilo: 23,422 | Arroba: 292,775

