Día Mundial del Café: este es el mejor momento del día para tomarlo, según expertos

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y su relevancia se manifiesta desde diferentes aspectos. Su composición incluye cafeína, ácidos clorogénicos y diterpenos, compuestos que determinan sus propiedades organolépticas y fisiológicas.

Cabe destacar que los procesos de tostado y preparación transforman estas sustancias, desarrollando una amplia gama de aromas y sabores que lo convierten en un producto central de la gastronomía internacional.

Por otra parte, investigaciones recientes han determinado que un consumo moderado, estimado entre tres y cinco tazas al día, puede asociarse con la reducción del riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo.

Adicionalmente, el café sustenta a millones de familias en países productores, consolidándose como una de las materias primas agrícolas más comercializadas.

¿Qué beneficios y riesgos aporta a la salud?

El café es una de las bebidas más estudiadas por su compleja composición química y sus efectos en la salud. Contiene antioxidantes y compuestos con propiedades antiinflamatorias que contribuyen a la reducción del riesgo de enfermedades crónicas y ciertos trastornos cardiovasculares.

Asimismo, varía según factores como la cantidad ingerida y el método de preparación. Por ejemplo, los cafés no filtrados concentran diterpenos capaces de elevar el colesterol LDL, mientras que el café filtrado reduce significativamente este efecto.

Tenga en cuenta que la cafeína, principal alcaloide, actúa sobre el sistema nervioso central, mejorando la atención, el estado de alerta y el rendimiento físico en actividades de corta duración.

Sin embargo, su consumo excesivo puede derivar en efectos negativos como insomnio, nerviosismo, ansiedad o dependencia. De acuerdo con revisiones científicas recientes, la clave está en mantener un consumo moderado, usualmente entre tres y cinco tazas diarias, y adaptarlo a las condiciones de salud, tolerancia y estilo de vida de cada individuo.

¿Cuál es el mejor momento del día para tomar café?

Diversos estudios científicos han demostrado que los efectos del café no dependen únicamente de la cantidad consumida, sino también del momento en que se ingiere.

Además, investigaciones del ‘Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre de Estados Unidos’ afirmaron que quienes limitan su consumo a las horas de la mañana presentan un menor riesgo de mortalidad y enfermedades cardiovasculares.

Del mismo modo, este fenómeno se relaciona con el ciclo natural del cortisol, una hormona que alcanza su pico al despertar y cuya función puede verse reducida si se toma café en ese instante.

Por otro lado, la mayoría de expertos coinciden en que el horario óptimo para beber café se encuentra entre las 9:30 a.m. y las 11:30 a.m., cuando los niveles de cortisol descienden y la cafeína potencia mejor sus efectos estimulantes.

Finalmente, se desaconseja su consumo durante la tarde o la noche, ya que la vida media de la cafeína oscila entre 3 y 6 horas, lo que puede interferir en la conciliación y calidad del sueño, afectando al bienestar general.