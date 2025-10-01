Antioquia lidera la innovación en gestión del riesgo con plataformas tecnológicas

Medellín, Antioquia

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN) y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (DAGRD) dieron inicio este martes al Primer Congreso Internacional de Gestión del Riesgo de Desastres, un encuentro que reúne a expertos nacionales e internacionales para compartir conocimientos, herramientas y experiencias que permitan reducir la vulnerabilidad y fortalecer la acción frente a las emergencias.

Durante el evento, que se desarrolla los días 1 y 2 de octubre en Plaza Mayor, se realizarán ponencias, diálogos especializados y muestras tecnológicas, comerciales e institucionales, con la participación de 10 expertos provenientes de Estados Unidos, Polonia, México, Chile y Brasil, entre otros países.

El director del DAGRAN, Carlos Ríos Puerta, destacó que este espacio representa una oportunidad única para fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en materia de gestión del riesgo. “Estamos transfiriendo conocimiento, basto conocimiento que nosotros tenemos en el departamento de Antioquia,”, señaló.

Plataformas tecnológicas de prevención

Además del congreso, el departamento presentó hoy un sistema de plataformas tecnológicas pionero en el país, diseñado para mejorar el monitoreo, la prevención y la respuesta ante emergencias. Estas herramientas, que incorporan inteligencia artificial y monitoreo aéreo, permitirán identificar puntos críticos, anticiparse a fenómenos naturales y reducir significativamente los tiempos de atención.

“Por ponerles solo un ejemplo, nosotros en la atención de Granizal nos demoramos 14 días atendiendo esa emergencia. Con estas plataformas tecnológicas nos demoraremos un día. En Urrao nos demoramos casi 10 días para poder extraer los cuerpos que lamentablemente fallecieron. Con estas plataformas nos demoraremos solamente un día.”, explicó Ríos Puerta, quien también destacó que Antioquia es actualmente el segundo departamento con mayor número de emergencias en Colombia.

Las nuevas capacidades tecnológicas —que incluyen drones, sistemas de vigilancia aérea y monitoreo 24/7— estarán integradas al sistema de alerta temprana departamental y permitirán responder con mayor precisión y eficiencia a amenazas como movimientos en masa, inundaciones y sismos.

Estas herramientas estarán disponibles desde hoy para todos los municipios de Antioquia, e incluso podrían ponerse al servicio del Gobierno Nacional en caso de requerirse.