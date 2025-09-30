Santander se consolida en el top 5 de Colombia con mejor desempeño académico en educación superior

Bucaramanga

Santander se destacó en las más recientes pruebas nacionales de educación superior al ubicarse en el segundo lugar en los resultados de las pruebas de Estado Saber TyT y en el quinto lugar de las pruebas Saber Pro 2025-I, según lo confirmó el secretario de Educación del departamento.

De acuerdo con Nicolás Ordoñez, secretario de educación de Santander, en los recientes resultados publicados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes, en la evaluación Saber TyT, que mide el desempeño de los estudiantes de programas técnicos y tecnológicos, Santander se ubicó en la segunda posición con 103 puntos después de Meta y seguido por Caquetá.

Por su parte, en las pruebas Saber Pro, aplicadas a estudiantes próximos a graduarse de una carrera profesional, Santander ocupó el quinto lugar. Esta posición la logró con un puntaje de 155 puntos, cerca de regiones como Cundinamarca y Risaralda, quienes habitualmente lideran este ranking.

¿A qué se deben estos resultados en la educación en Santander?

Las autoridades resaltaron que este avance refleja un crecimiento en la calidad académica y en la participación de los estudiantes, especialmente en las universidades públicas como la Unidades Tecnológicas de Santander, Universidad Industrial de Santander y la Unipaz, que han tenido un papel determinante en este desempeño de los estudiantes.

“Hoy celebramos estos resultados porque muestran el ascenso de nuestro departamento en las pruebas nacionales. Hemos crecido en matrícula, en interés y en la participación de los estudiantes que llegan a sus últimos semestres”, señaló Nicolás Ordoñez, secretario de Educación de Santander.

La región no solo destacó por sus resultados, sino también por la alta participación de sus estudiantes. Con 3.646 inscritos, Santander se ubicó como el segundo departamento con mayor número de evaluados, después de Bogotá (70.826), superando a territorios como Valle del Cauca (3.079) y Atlántico (3.034).

“Ocupamos el segundo lugar por debajo de Bogotá, con quien es imposible competir por la cantidad de estudiantes y habitantes que tiene la ciudad. Esto quiere decir que hoy Santander, con quien es medible, es el número uno”, agregó el secretario de educación departamental.

Aunque Bogotá lidera debido a su número de habitantes y estudiantes, Santander se posiciona como el primero en comparación con regiones de similares condiciones, consolidándose en el top 5 nacional.