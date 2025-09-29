Enfermeras de Bucaramanga crearon la primera asociación que defiende la lactancia materna

Aydee Grimaldos, enfermera de Bucaramanga es el Personaje de la Semana de Caracol Radio

Bucaramanga

La Asociación Mamífera para el Cuidado de la Familia y la Mujer Gestante, una organización fundada en Bucaramanga tiene una meta clara: que a 2031 los colombianos sepan todo lo referente a la lactancia materna pues “así se logrará el goce efectivo del derecho a la salud entre las nuevas generaciones”.

Aydee Grimaldos, una de las profesionales que trabaja desde la asociación asegura con vehemencia que la leche humana genera equidad.

La señora Grimaldos nació en Bucaramanga; narra que se casó muy joven a los 17 años. Pronto tuvo a sus tres hijos. Recuerda que el médico Abelardo Oróstegui la animó para que ingresara a la escuela de auxiliares de enfermería del Hospital Ramón González Valencia, el principal centro clínico de Santander.

“Trabajé en varias áreas, entre ellas en la sala de partos. Mi hija, que ya estudiaba enfermería en la Universidad Industrial de Santander, UIS, me convenció de hacer la misma carrera en otra de las instituciones de la ciudad, la UCC”, asegura.

Fue en la desaparecida EPS Saludcoop que Aydee conoció el programa “Madre Canguro”. Fue allí donde inició un aprendizaje profundo de la leche humana como alimento esencial para el recién nacido. “Jesús nació en un establo para recordarnos que nuestra naturaleza es mamífera”, destaca.

Desde la asociación se propugna porque las mujeres lacten y lo hagan con orgullo. Una serie de fotografías tomadas en esta actividad en un lugar público de la ciudad, la plazoleta de la Democracia fueron seleccionadas para una exposición internacional.

Aydee informa que la asociación también plantea la necesidad de que haya bancos de leche humana en los principales hospitales del país.