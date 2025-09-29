Polémica en Bucaramanga por cambios de rectores a un mes de finalizar el año escolar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La resolución expedida el pasado 25 de septiembre por la Secretaría de Educación de Bucaramanga ordenó el relevo de varios rectores de los colegios oficiales, entre ellos la Normal Superior; decisión que ha generado debate en la comunidad académica debido a que se da a pocas semanas de concluir el año lectivo.

El rector de la Normal, Elías Vergel, fue trasladado al Colegio La Medalla Milagrosa. Mientras que Ana Isabel Sofía Pino, proveniente del Colegio Santander, asumirá la dirección de la Normal.

También se anunciaron cambios en el Liceo Patria y en la Institución Promoción Social en el norte de la ciudad, además de la cobertura de una vacante en rectoría. En total fueron cuatro movimientos.

Frente a las críticas por el momento en que se producen estos relevos la secretaria de Educación, Alix Chinchilla, defendió la medida señalando que responde a un proceso de planeación institucional.

“La administración en su autonomía como entidad territorial certificada revisa las necesidades de las instituciones y cómo avanzan las gestiones desde cada rectoría. Esto no obedece a un cambio aislado, sino a una revisión estratégica para lograr equilibrio en las instituciones”, señaló la secretaria.

La funcionaria insistió en que el objetivo es fortalecer la gestión educativa y no obedecer a intereses políticos.

“Detrás de estas decisiones está garantizar la calidad educativa de nuestros estudiantes. No es un castigo ni una estrategia política, como algunos han mencionado. Buscamos un trabajo mancomunado entre rectores, coordinadores y docentes para garantizar los servicios educativos”.

Respecto al traslado en la Normal Superior Chinchilla resaltó que se trata de un colegio clave para la formación de futuros maestros.

“La Normal es una institución de prestigio y los cambios traen nuevas visiones y nuevas formas de ver las cosas. Por eso decidimos hacer esta reubicación estratégica”, agregó.

La secretaria también explicó que los ajustes se analizaron teniendo en cuenta solicitudes de la comunidad.

“No solo los docentes y coordinadores han manifestado inquietudes, también los padres de familia nos piden mantener la calidad del servicio educativo. Esto hace parte de la gestión que realizamos al interior de la Secretaría”.

Finalmente Chinchilla recordó que la próxima semana de receso escolar se cumplirá entre el 6 y el 10 de octubre, lo que dará un margen de transición a las instituciones en medio de los cambios.