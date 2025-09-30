Qué significa que una persona no use reloj: Psicología analiza reflejos en el carácter

El reloj se ha convertido en un accesorio muy popular entre muchas personas que necesitan consultar la hora desde la muñeca de su mano. Sin embargo, su uso se ha extendido en los últimos años por cuenta del avance de la tecnología, pues el desarrollo de los denominados smartwatches lo ha llevado a realizar funciones como contestar llamadas y mensajes o ingresar a determinadas aplicaciones.

Por otra parte, hay quienes no solamente lo usan para revisar la hora, sino que también se puede usar como cronómetro o para medir la temperatura. Pese a estas funcionalidades, hay algunas personas que simplemente prefieren no llevarlo por diferentes razones.

¿Qué dice la psicología sobre el uso de un reloj?

Si bien el uso del reloj resulta práctico para muchas personas, hay quienes también lo tienen como un símbolo de estatus, especialmente en entornos de trabajo. Según explica la psicología, si alguien lleva un dispositivo que sea de una marca fina o que maneje un diseño exclusivo, le permitirá proyectar una imagen de éxito y de profesionalismo, lo que también se convierte en un mecanismo de validación social.

Por otra parte, el reloj también suele transmitir una señal de confianza y competencia cuando se trata de conocer a personas nuevas, ya que la primera impresión juega un papel importante en estos aspectos. Además, les ayuda a mostrar quiénes son y qué han logrado a lo largo de su vida.

Pese a ello, el hecho de usar un reloj también describe a las personas que les gusta organizar su tiempo y ser cumplidos con sus compromisos. Al respecto, un estudio publicado por la revista PeerJ mostró la forma en que estos dispositivos pueden cambiar el comportamiento de quienes lo usan.

Los hallazgos determinaron que una persona que usa reloj tiende un mayor sentido de responsabilidad frente a acciones como llegar a tiempo a sus horarios de trabajo o a una cita. Mientras que, en el caso contrario, estos tienen menos probabilidades de cumplir a cabalidad con estos compromisos.

“Si quienes usan reloj son realmente más meticulosos, serán, a su vez, más puntuales en la vida real“, señala el estudio.

¿'Qué sucede con las personas que no utilizan un reloj?

Si bien las personas que no acostumbran a usar un reloj pueden ser más impuntuales con respecto a otras, esto no necesariamente se convierte en un factor negativo. De hecho, son descritas como aquellas que les gusta manejar su tiempo de forma más flexible sin estar sometidos al hecho de cumplir un horario. Además, es un indicativo de que disfrutan su libertad y su independencia al no llevar un aparato en su muñeca.

Por otra parte, hay quienes se sienten más cómodos revisando la hora o haciendo diferentes funciones a través de su celular, lo que los hace menos dependientes a los relojes. Otros simplemente no ven la necesidad de contar con un este dispositivo, ya que logran ajustar sus hábitos y sus ritmos diarios. Asimismo, algunas personas no lo tienen por una cuestión estética o una por preferencia personal.