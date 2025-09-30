Operation Walk realiza su quinta misión en Antioquia con cirugías gratuitas de cadera y rodilla

Medellín, Antioquia

Este domingo 5 de octubre inicia en Medellín la quinta misión de Operation Walk, una jornada que cambiará la vida de 30 adultos y adultos mayores en Antioquia. El programa médico internacional, en alianza con la Clínica Las Américas Auna, ofrecerá más de 20 cirugías gratuitas de reemplazo de prótesis de cadera y rodilla a pacientes con diagnóstico de artrosis severa, una enfermedad que causa dolor constante y limita la movilidad.

Los beneficiarios de esta misión son personas afiliadas al régimen subsidiado de salud o clasificadas como tipo A, es decir, en condiciones socioeconómicas muy vulnerables. El objetivo principal es devolverles la movilidad y mejorar su calidad de vida a quienes han esperado durante años por este tipo de procedimientos quirúrgicos.

La jornada contará con un equipo multidisciplinario de especialistas en ortopedia provenientes de Estados Unidos y Canadá, liderados por los doctores Jim Paterson, Bertrand Kaper y Miguel Arango, quienes trabajarán de la mano con médicos, personal de enfermería y residentes voluntarios de la Clínica Las Américas Auna.

Desde su llegada a Colombia en 2018, Operation Walk ha desarrollado cuatro misiones previas en las que se han realizado 121 cirugías exitosas y se han donado 124 prótesis, todas sin complicaciones reportadas.

Cada procedimiento representa una oportunidad para los pacientes, quienes en muchos casos han visto limitada su vida diaria por el dolor y la falta de acceso a tratamientos especializados.

“La misión tiene como objetivo brindar a aquellos que más lo necesitan una oportunidad para recuperar su calidad de vida. Las cirugías de reemplazo articular son fundamentales para personas que sufren dolor crónico”, afirmó Eugenia Idárraga, de Proyección Social de la Fundación Auna Ideas.

Con esta nueva edición, la Clínica Las Américas Auna y Operation Walk reafirman su compromiso con la salud inclusiva, la responsabilidad social y el bienestar de las comunidades más vulnerables, en un contexto donde el acceso a servicios médicos especializados sigue siendo un reto para muchas familias colombianas.