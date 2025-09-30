Por violencia de las disidencias de las Farc volvieron a extender el toque de queda en Amalfi

La Alcaldía de Amalfi, en el Nordeste antioqueño, prorrogó hasta el 3 de octubre el toque de queda y otras medidas de seguridad ante la persistente amenaza del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá’.

La decisión se tomó tras una nueva reunión de seguridad, tras la alerta por la instalación de explosivos en caminos veredales, cerca de instituciones educativas y de la estación de Policía.

El toque de queda seguirá vigente entre las 7:00 de la noche y las 6:00 de la mañana. Entre las disposiciones complementarias están el cierre de vías y la restricción de parqueo en las inmediaciones de la estación de Policía y el Batallón del Ejército.

También se mantiene la prohibición del expendio y consumo de licor durante toda la semana, la restricción al parrillero en motocicleta, limitaciones para el transporte de pipetas de gas y escombros, así como la aplicación de clases semipresenciales en dos colegios del municipio.

Hechos de violencia

El pasado 20 de septiembre fue abandonada una caja con material explosivo en inmediaciones de la estación de Policía. La oportuna reacción policial permitió evacuar la zona, controlar el riesgo y capturar a dos hombres señalados de ser responsables del intento de atentado, quienes en su momento fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

De manera complementaria, la Gobernación de Antioquia anunció hace varias semanas una recompensa de hasta $20 millones por información que permita ubicar y capturar a los integrantes del frente 36, responsables de intimidar a la población de Amalfi y Anorí.