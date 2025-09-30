Otros detalles de la muerte de la activista trans Victoria Strauss en Medellín; se habría suicidado

Victoria Strauss, reconocida politóloga, lideresa social y defensora de la comunidad LGBTIQ+ en Medellín, fue hallada muerta en la vereda El Mazo del corregimiento Santa Elena.

Strauss, quien se desempeñó como exconsejera de paz entre 2017 y 2019, había sido reportada como desaparecida el pasado 29 de septiembre. En las últimas horas, familiares y amigos adelantaron una búsqueda para dar con su paradero, hasta que fue encontrada sin vida.

Las causas de su muerte aún están siendo investigadas para esclarecer este caso. Sin embargo, el reporte inicial de las autoridades indica que la principal hipótesis es que se haya quitado la vida.

“Al llegar la patrulla al lugar, ubicó en zona boscosa el cuerpo sin vida de una mujer trans, suspendida. Se coordina con funcionarios de Sijin para la inspección técnica a cadáver”, dice el reporte.

Voces de rechazo

Desde la Fundación Forjando Futuros lamentaron la muerte de Victoria Strauss y destacaron que su compromiso se reflejó en aportes concretos, como su participación en la elaboración del protocolo de actuación policial para la atención a trabajadoras sexuales transfemeninas en Medellín, un avance fundamental en la garantía de derechos y la construcción de entornos seguros y respetuosos.

Finalmente, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, exigió una investigación exhaustiva. “Strauss, activista trans, se dedicó a la defensa de los derechos humanos. Las autoridades deben actuar con celeridad”, detalló.