A la cárcel presuntos responsables de preparar atentado contra la estación de Policía en Amalfi

Amalfi, Antioquia

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jhan Carlos Cárdenas Hincapié y Duvier Aníbal Gómez Hernández, señalados como presuntos responsables de un plan terrorista contra la estación de Policía del municipio de Amalfi (Antioquia), ocurrido el pasado 20 de septiembre.

De acuerdo con la investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, los dos hombres, señalados como presuntos integrantes de un grupo guerrillero, fueron capturados minutos después de abandonar un artefacto explosivo frente a la instalación policial.

Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad, en las que se observa a los procesados acercándose a la estación con una caja sellada que posteriormente dejaron abandonada en uno de los costados de la edificación. Uniformados que custodiaban el lugar detectaron el paquete sospechoso y, al inspeccionarlo, encontraron en su interior una olla a presión acondicionada con metralla, más de 10 kilogramos de nitrato de amonio y un sistema de activación remota.

Gracias a la reacción de las autoridades, el artefacto fue detonado de manera controlada sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales de gravedad.

La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.