¿Hay posibilidad de convertir pública a la Universidad Autónoma del Caribe?: responde el rector

Jorge Senior, Rector de la Universidad Autónoma del Caribe, confirmó que avanza la propuesta de que la institución universitaria se convierta a pública por lo que se necesitaría un proyecto de ley y explicó que permitiría gratuidad para programas de pregrado.

“Se convertiría en Universidad Pública y entraría a recibir los beneficios de gratuidad para estudiantes de pregrado, además tendría una fuente de ingreso importante de dineros públicos que permitiría subsanar los problemas financieros que arrastra la Universidad de años anteriores”, dijo en conversación con Caracol Radio.

Mediante un comunicado, Senior indicó que esta es una opción o plan B, sustentado en el diagnóstico de la realidad “situacional de la institución” y que desde mayo de 2024 se ha estado hablando de la posibilidad del Cambio de Naturaleza Jurídica.

El pasado 30 de mayo, el Consejo Superior de la Universidad autorizó al rector para profundizar en la exploración de esta opción socializando con la comunidad la evolución del proyecto.

¿Cómo avanza la opción de convertir en pública a la Uniautónoma?

En el comunicado, Jorge Senior, Rector de la Universidad Autónoma del Caribe sostuvo que son cuatro fases para seguir explorando esta opción.

Así lo indica el comunicado:

Fase 1: Preparatoria. En esta fase se estudian los antecedentes, que en este caso fue la experiencia de Unitrópico y se socializa con la comunidad; se hacen gestiones con los congresistas para crear condiciones de elaboración y radicación de un proyecto de ley, preferiblemente en coautoría plural; se elabora un estudio socioeconómico de factibilidad que acompañará al proyecto de ley como insumo técnico; se hacen gestiones con el gobierno nacional para crear condiciones favorables en el papel que deben jugar los ministerios de Educación, Hacienda, Interior y Trabajo, principalmente; se hace amplia pedagogía con la comunidad universitaria. Esta es la fase en que se encuentra el proceso actualmente.

Fase 2: Legislativa. En esta fase se radica y tramita el proyecto de ley en el congreso de acuerdo a una estrategia adecuada, pluralista, suprapartidista y regionalista. El estudio de factibilidad es sometido a análisis y concepto del Ministerio de Educación y otras instancias como el CESU, Conaces, algunos aspectos específicos competen al Ministerio de Hacienda y con el Ministerio del Interior se tramita un mensaje de urgencia que permitiría expedir la ley en una sola legislatura. La comunidad universitaria ha de ser activa participante desde sus propios escenarios. Esta fase 2 finaliza, si todo sale bien, con la sanción de la ley.

Fase 3: Transición. En esta fase se implementa la ley. El Ministerio de Educación ejecuta lo que señala la ley. En la pedagogía con la comunidad universitaria se han venido informando y resolviendo las inquietudes sobre esta fase de transición y las garantías que hay para estudiantes y trabajadores.

Fase 4: Universidad transformada. En esta fase se despliega a plenitud el funcionamiento normal de la universidad con carácter público. La segunda aclaración informada más arriba, referente a dos procesos paralelos, aplica sólo para fases 1 y 2. Si la fase 2 no culmina con éxito, el plan A sigue desplegándose a toda marcha. Y si culmina con éxito, ya la opción A no aplica.