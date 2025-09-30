Estados Unidos sigue revocando visas a funcionarios colombianos: Juan Carlos Florián en la lista

El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, también hizo parte de la decisión del gobierno de Donald Trump, y le revocaron su visa.

Juan Carlos Florián fue el último ministro del gabinete al que le fue retirada la visa americana, luego de la participación del presidente Gustavo Petro en las manifestaciones en Nueva York en contra de la asistencia de Benjamin Netanyahu en la Asamblea de las Naciones Unidas.

El gobierno de Donald Trump decidió retirarle la visa estadounidense al ministro de la Igualdad, luego de sus declaraciones propalestina y como dice el documento, “por actos imprudentes e incendiarios”, al haber participado en las a manifestaciones en el Times Square junto al presidente Gustavo Petro, en rechazo a la guerra en Gaza y a la asistencia del ministro de Israel Benjamin Netanyahu en la asamblea de las Naciones Unidas.

¿Qué respondió el ministro?

El ministro Juan Carlos Florián no se quedó atrás con su respuesta, y señaló que: “Nadie me quita el orgullo de haber presenciado en vivo el histórico y apoteósico discurso de mi presidente Petro ante la ONU. ¡Lero, lero!”.

¿Qué otros funcionarios colombianos se han quedado sin visa?

El gobierno de Estados Unidos le revocó la visa también a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y al ministro de Minas, Edwin Palma.

Además, aceptó la renuncia voluntaria al visado de el jefe de la cartera de Hacienda, Germán Ávila y la superintendente, Cielo Rusinque.

Augusto Ocampo, secretario jurídico de Presidencia, fue el primero en pedir la revocatoria de su visa en apoyo al presidente Gustavo Petro, y el primero en recibirla.